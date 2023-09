Apple-aktien falder, da kinesiske embedsmænd forbyder iPhones på arbejdet

Apple (AAPL) aktie oplevede et betydeligt fald på over 6% tidligere på ugen på grund af et forbud mod iPhones hos centrale regeringskontorer i Kina. Udgivelsen af ​​en ny avanceret telefon fra Huawei tilføjede også pres på Apple, sammenfaldende med den kommende lancering af sin nye iPhone 15.

På trods af disse bekymrende overskrifter, mener Morgan Stanley-analytiker Erik Woodring, at påvirkningen vil være minimal. Woodring oplyser, at markedets reaktion overvurderer den potentielle betydning af Kina-overskrifterne, og at aktiefaldet er overdrevet.

Selv i det værste tilfælde forudsiger Morgan Stanley, at Apple kun vil miste omkring 4 % af omsætningen og 3 % af indtjeningen pr. aktie. Woodring anser muligheden for at miste 70 % af iPhone-forsendelser til Kina som meget usandsynlig.

Ydermere indikerer JPMorgans analyse, at Apple støt har øget sin markedsandel i Kina i løbet af de seneste par år og erobret omkring 20 % af det kinesiske marked i første kvartal af 2023. JPMorgan-analytiker Samik Chatterjee antyder dog, at de seneste restriktioner på iPhone ejerskab af statsansatte, kombineret med Huaweis nye telefonudgivelse, kan udgøre udfordringer for Apple med at fastholde sine aktiegevinster i Kina.

Apples aktiepræstationer har været et emne for diskussion, med bekymringer om overvurdering opstået, efter at selskabet gik glip af forventninger til iPhone-salg og rapporterede omsætningsfald i begyndelsen af ​​august. Den kommende iPhone 15-lancering ses som kritisk for Apples aktiekurs med lave investorforventninger, som virksomheden skal overgå.

Selvom analytikere ikke forventer væsentlige opgraderinger til iPhone 15, kan Apple stadig drage fordel af, at brugere opgraderer deres eksisterende iPhones. JPMorgan anslår, at Apple vil sælge 218 millioner iPhones fra september til årets udgang, lidt lavere end sidste års total.

Alt i alt, på trods af de seneste udfordringer i Kina og den kommende iPhone-lancering, mener analytikere, at Apples aktiefald er overdrevet, og selskabet har potentialet for både enheds- og gennemsnitlig salgsprisvækst.

