Wahoo udgiver ny Smart Trainer og Smart Bike til indendørs træning

Wahoo har for nylig lanceret to nye produkter til indendørs træning: en smart træner i topklasse og en mere overkommelig smart cykel. Wahoo KICKR MOVE er en smart træner, der kommer med en bevægelig base, så den kan glide frem og tilbage under din tur, hvilket giver en mere dynamisk og fordybende oplevelse. KICKR MOVE er bygget på samme fundament som den tidligere model, Wahoo KICKR V6/2022, men med den ekstra funktion af bevægelse.

KICKR MOVE bevarer kerneegenskaberne fra sin forgænger, herunder en effektpræcision på +/- 1 %, en maksimal hældning på 20 % og understøttelse af op til 2,200 watt modstand. Den har også dobbelt ANT+/Bluetooth Smart-understøttelse, indbygget WiFi og kompatibilitet med forskellige akselstørrelser. Træneren kommer med en 11-speed kassette og er prissat til $1,599.99. Derudover har Wahoo annonceret, at KICKR MOVE er kompatibel med KICKR CLIMB, men en tilbehørsadapter vil være påkrævet.

Wahoo har også introduceret Wahoo KICKR Bike SHIFT, en ny smart cykel, der tilbyder en mere overkommelig mulighed for indendørs træning. KICKR Bike SHIFT er udstyret med avancerede funktioner såsom auto-kalibrering, simuleret skift og indbygget klatringsimulering. Den har en effektnøjagtighed på +/- 1 % og leveres med dobbelt ANT+/Bluetooth Smart-understøttelse. KICKR Bike SHIFT er prissat til $2,999.99.

Begge produkter er blevet testet af en række ryttere og har modtaget positiv feedback for deres ydeevne og alsidighed. Især KICKR MOVE er blevet rost for sin evne til at give en realistisk køreoplevelse med sin bevægelige base.

Med udgivelsen af ​​disse nye produkter sigter Wahoo mod at give indendørs cyklister højkvalitets og fordybende træningsmuligheder til den kommende indendørs træningssæson. Uanset om du leder efter en smart træner eller en smart cykel, har Wahoo dig dækket.

