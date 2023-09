Vivo indstillet til at lancere Vivo T2 Pro i Indien: Ny mellemklasseenhed med forbedret hardware

Vivo, en fremtrædende smartphone-producent, udvider angiveligt sin mellemklasseportefølje i Indien med lanceringen af ​​en ny enhed i T2-serien. Det kommende håndsæt, kaldet Vivo T2 Pro, vil have forbedret hardware og forventes at blive prissat over Rs. 20,000 på det indiske marked.

Ifølge kilder citeret af 91Mobiles har Vivo T2 Pro scoret 600,000 på den populære benchmarkingplatform AnTuTu. Dette tyder på, at enheden vil blive udstyret med en ny Dimensity 7200 SoC, der giver forbedret ydeevne i forhold til tidligere modeller i serien.

Det spekuleres i, at Vivo T2 Pro vil blive prissat på samme måde som den nyligt lancerede iQOO Z7 Pro, som også har Dimensity 7200-chippen og starter ved Rs. 23,999 i Indien. Pro-modellen forventes at være tilgængelig i to varianter: en med 8 GB RAM og 128 GB indbygget lagerplads, og en anden med 8 GB RAM og 256 GB lagerplads. Enheden vil sandsynligvis være tilgængelig til køb på den populære e-handelsplatform Flipkart såvel som gennem Vivos omfattende detailnetværk.

Mens lanceringsdatoen for Vivo T2 Pro endnu ikke er annonceret, forventes flere oplysninger at blive afsløret i de kommende dage. Det er værd at bemærke, at Vivo T2 5G, drevet af en Snapdragon 695-processor, er prissat til Rs. 18,999 for basisvarianten med 6 GB RAM og 128 GB lagerplads. T2x-varianten, der har en Dimensity 6020 SoC, starter ved Rs. 12,999 for versionen med 4 GB RAM og 128 GB lagerplads.

Vivo T2 Pro forventes at tilbyde forbrugerne en attraktiv mellemklassemulighed med forbedrede hardwarefunktioner. Med sine konkurrencedygtige priser og tilgængelighed gennem førende online og offline kanaler, sigter Vivo mod at imødekomme de forskellige behov hos indiske smartphonebrugere.

