Vivo T2 Pro 5G: Ny 'Pro'-variant i T2-serien forventes

Vivo har allerede lanceret Vivo T2 5G og Vivo T2x 5G smartphones i Indien tidligere på året. Det ser dog ud til, at virksomheden ikke er færdig med T2-serien endnu. Rapporter tyder på, at Vivo arbejder på en ny 'Pro'-variant, Vivo T2 Pro 5G, som kunne være den seneste tilføjelse til serien.

Ifølge tipseren Yogesh Brar (@heyitsyogesh) forventes Vivo T2 Pro 5G at blive drevet af en MediaTek Dimensity 7200 SoC. Denne nye smartphone siges at tilbyde hurtig opladning og kan være tilgængelig i to hukommelseskonfigurationer. Det forlyder også, at det udelukkende sælges på Flipkart, med en forventet pris på omkring Rs. 23,999.

Smartphonen har angiveligt opnået en score på 6,00,000 på benchmarking-platformen AnTuTu. De to hukommelsesvarianter kunne omfatte 8 GB RAM + 128 GB lagerplads og 8 GB RAM + 256 GB lagerplads. Vivo har dog endnu ikke bekræftet lanceringen eller frigivet nogen officielle specifikationer for Vivo T2 Pro 5G.

Vivo T2-serien inkluderer allerede Vivo T2 5G og Vivo T2x 5G. Disse smartphones blev lanceret i april og kører på FunTouch OS 13 baseret på Android 13. Vivo T2 5G er drevet af en Snapdragon 695 5G SoC, mens Vivo T2x 5G har en MediaTek Dimensity 6020 SoC. T2 5G starter ved Rs. 18,999, mens T2x 5G starter ved Rs. 12,999.

Lige nu er det stadig at se, hvornår Vivo officielt vil annoncere Vivo T2 Pro 5G og give flere detaljer om dens specifikationer og tilgængelighed.

Kilder: 91Mobiles