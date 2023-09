Vivo iQOO 12 og iQOO 12 Pro: Hvad kan du forvente

Tech-entusiaster har meget at se frem til i de kommende måneder, da der forventes flere store lanceringsbegivenheder. En sådan begivenhed spekuleres i at være lanceringen af ​​Vivo iQOO 12 og iQOO 12 Pro smartphones. Mens den officielle lanceringsdato endnu ikke er annonceret, har rygter og lækager kastet lidt lys over de forventede specifikationer for disse smartphones.

Ifølge tidligere rygter rygtes iQOO 12-serien at være drevet af Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processoren, der tilbyder hurtig kablet og trådløs opladning. Nylige rapporter fra Gizmo Kina afslører dog yderligere specifikationer lækket af tipster Digital Chat Station. En spændende feature nævnt i lækagen er 144Hz Samsung E7 AMOLED-panelet med en 2K-opløsning.

Lækagen antyder også tilstedeværelsen af ​​OmniVision OV64B periskopzoomkameraet. Selvom det er usikkert, om denne kamerasensor vil være tilgængelig på både iQOO 12 og iQOO 12 Pro, ville den være en fantastisk tilføjelse til premium-smartphonen.

Med hensyn til design er der chancer for, at iQOO 12-serien vil have en metalkonstruktion. Det forventes også at understøtte 200W hurtig opladning og kommer med andre funktioner såsom en ultralyds fingeraftryksscanner og en USB Type-C 3.x-port. Rapporter fra Digital Chat Station i fortiden giver en vis troværdighed til disse spekulationer.

For dem, der leder efter højtydende enheder, tyder lækagen på, at den øverste konfiguration af iQOO 12 Pro kunne omfatte 24 GB LPDDR5x RAM og 1 TB UFS 4.0-lagring. Derudover kan iQOO 12 Pro-serien køre på Origin OS 4.0 baseret på Android 14.

Det er vigtigt at bemærke, at på trods af kildens troværdighed er disse stadig spekulationer og bør ikke tages som officiel information. Vivo har endnu ikke frigivet officielle rapporter om lanceringsdatoen og specifikationer for disse smartphones. Det bliver helt sikkert spændende at se, hvad Vivo har i vente til sit nye lineup.

kilder:

– Gizmo Kina

– Digital Chat Station