vivo X90 Pro-brugere i Indien kan nu tilmelde sig Android 14 Preview-programmet

Bemærk vivo X90 Pro-brugere i Indien! Hvis du ikke kan vente med at få en smagsprøve på Android 14 og vivos kommende Funtouch OS 14, har du nu muligheden for at deltage i Android 14 Preview Program.

For at tilmelde dig programmet skal du sikre dig, at din vivo X90 Pro kører firmwareversion 13.1.13.8.W30.V000L1 eller nyere. Naviger derefter til menuen Indstillinger > Systemopdatering på din enhed, og klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne. Derfra skal du klikke på "Trial version" for at ansøge om programmet. Accept af programmet giver dig mulighed for at installere Android 14-baseret Funtouch OS 14 på din enhed via menuen Indstillinger > Systemopgradering. Det er vigtigt at bemærke, at der kun er 500 pladser til rådighed, så du vil måske handle hurtigt.

Det er dog værd at nævne, at dette er beta-software, så der kan være fejl og problemer, der kan påvirke din oplevelse. Derfor er det tilrådeligt at undgå at installere det på din primære enhed. Hvis du beslutter dig for at fortsætte, skal du huske at sikkerhedskopiere dine data, før du tilmelder dig. Hvis du har spørgsmål om programmet, kan du finde svar i sektionen med ofte stillede spørgsmål her. Tilmeldingerne er allerede åbne, og opdateringen udkommer den 18. september.

Hvis du overvejer at købe vivo X90 Pro, kan du tjekke vores anmeldelse for mere information. Derudover er en videoanmeldelse tilgængelig, som du kan se nedenfor.

kilder:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– Ofte stillede spørgsmål i Android 14 Preview-programmet til X90 Pro