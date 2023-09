Vivante Health's GIThrive anerkendt for AI-teknologi og arbejdsgiverstøttet velvære

Vivante Health er blevet udvalgt som kvartfinalist i to kategorier ved Digital Health Hub Foundations 2023 Digital Health Awards. Virksomhedens virtuelle platform GIThrive bruger kunstig intelligens (AI) og er anerkendt for både den bedste brug af AI i sundhedsteknologi og kategorierne Employer Subsidized Wellness.

GIThrive er en digital fordøjelsessundhedsløsning, der tilbyder støtte til personer, der lider af fordøjelsesproblemer. Platformen kombinerer AI-drevet teknologi, assistance døgnet rundt fra registrerede diætister og sundhedscoacher og adgang til et netværk af internister og gastroenterologer til diagnose og behandling. Resultaterne er imponerende, hvor over 90 % af brugerne rapporterer om forbedrede fordøjelsessymptomer og livskvalitet. Desuden oplever organisationer, der tilbyder GIThrive som en medarbejderfordel, reduktioner på 15 % eller mere i fordøjelsesrelaterede medicinske udgifter.

I kategorien Bedste brug af AI i Health Tech-kategorien skiller Vivante Healths GIThrive sig ud for sine personlige plejeplaner, der er afhængige af AI og maskinlæring. Disse planer er designet til at lindre fordøjelsessymptomer og reducere sundhedsomkostninger. Anbefalinger kan omfatte kost- og livsstilsjusteringer, online pædagogiske ressourcer, kognitiv adfærdsterapi, konsultationer med sundhedscoacher og kliniske interventioner som laboratorietest og telesundhedsaftaler.

Inkluderingen i kategorien Best Employer Subsidized Wellness er en afspejling af Vivantes partnerskaber med arbejdsgivere for at inkorporere fordøjelsessundhed i deres fordele. Ved at implementere GIThrive har organisationer været vidne til reduktioner i sundhedsomkostninger forbundet med fordøjelsesproblemer. Medarbejdere har vist forbedret medicinoverholdelse og adfærdsændring, hvilket har resulteret i færre skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser. Faktisk er gastrointestinale problemer blandt de fem bedste sundhedsudgifter for mange virksomheder.

Vivante Health CEO, Bill Snyder, fremhæver vigtigheden af ​​personlige behandlingsplaner og løbende støtte fra GIThrive-platformen. Med GIThrive har enkeltpersoner adgang til et væld af fordøjelsesressourcer på ét sted, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig pleje og kontinuitet i behandlingen. Snyder udtrykker taknemmelighed for anerkendelsen i begge kategorier og understreger den positive indvirkning, Vivante Health har på sine medlemmer og de dokumenterede resultater, de opnår.

Finalister til Digital Health Awards offentliggøres den 22. september, hvor vinderne afsløres ved Grand Finale på HLTH 2023 i Las Vegas den 9. oktober.

Om Vivante Health: Vivante Health er en digital sundhedsvirksomhed dedikeret til at revolutionere håndteringen af ​​kroniske lidelser, startende med tarmen. Deres virtuelle GI-pleje kombinerer datadrevet teknologi med et koordineret team af læger, diætister og sundhedscoacher for at levere personlig og rettidig pleje. For mere information, besøg Vivante Healths virksomhedshjemmeside eller kontakt [email protected].

Kilde: Vivante Health