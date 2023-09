Risici og belønninger: Afbalancering af fordele og juridisk usikkerhed ved GenAI

I den hastigt udviklende verden af ​​digitale sundhedsplatforme bliver generativ kunstig intelligens (GenAI) værktøjer mere og mere tilgængelige og bredt udbredt. Disse værktøjer, som inkluderer chatbot-grænseflader og kliniske beslutningsstøttesystemer, tilbyder enorme muligheder for effektivitet og innovation i patientbehandling. Men de udgør også nye risici og juridiske usikkerheder.

GenAI er en undergruppe af kunstig intelligens, der genererer nyt indhold som svar på brugerinput. I modsætning til traditionel kunstig intelligens, som bruger prædiktive modeller til at producere regelbaserede svar, bruger GenAI træningsdata og modeller til at skabe en bred vifte af indhold, fra tekst og kode til billeder og videoer.

En af hovedudfordringerne med GenAI er at bestemme, hvordan man balancerer de potentielle fordele med den juridiske usikkerhed og risici forbundet med brugen. Mange af de juridiske spørgsmål omkring GenAI mangler endnu at blive løst og er allerede genstand for retssager, lovgivningsforslag og politiske diskussioner. Slutbrugerlicensaftaler (EULA'er) spiller en afgørende rolle i at definere rettigheder og potentielle risici for brugere af GenAI-værktøjer.

EULA'er kan variere meget afhængigt af platformen, og om de tilgås via en gratis version, freemium eller virksomhedsversion. De kan behandle spørgsmål såsom ejerskab af outputtet og brugerprompter, ansvar for skade forårsaget af GenAI-output og brugen af ​​brugerprompter til at forbedre værktøjet. EULA'er er dog ofte ikke dispositive over for disse spørgsmål og giver muligvis ikke klare svar.

Overvejelser relateret til brugerprompter er særligt vigtige. Mens GenAI-modeller kan forbedres over tid, kan brugermeddelelser blive brugt til at træne platformens oprettelsesmodel. Dette giver anledning til bekymringer om brugen og ejerskabet af input, især når de indeholder følsomme eller proprietære oplysninger. Nogle EULA'er tillader brug af input som træningsdata, mens andre giver mulighed for fravalg eller begrænser brugen til specifikke kunder.

Fortrolighed og sikkerhed af indtastede oplysninger er også i fare, da nogle EULA'er kan tillade gennemgang, frigivelse eller salg af disse oplysninger. Et sikkerhedsbrud kan føre til utilsigtede afsløringer, brud på forretningshemmeligheder og problemer med overholdelse af privatlivets fred i henhold til gældende privatlivslovgivning, såsom den europæiske generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Da området for GenAI fortsætter med at udvikle sig, er det vigtigt for brugerne at være opmærksomme på bestemmelserne i EULA'er og forstå deres rettigheder og potentielle risici. Klare og omfattende EULA'er vil sammen med løbende juridiske diskussioner og lovgivningsmæssige udviklinger spille en afgørende rolle i udformningen af ​​den ansvarlige og etiske brug af GenAI i digitale sundhedsplatforme.

kilder:

– Vitale tegn: Bemærkning fra redaktørerne

– Vitale tegn: Advokatens søgelys: Rob Latta, Emily Tait og Kerianne Tobitsch

– Vitale tegn: Brancheindsigt: Risici og belønninger: Afbalancering af GenAI's fordele med potentiel juridisk usikkerhed