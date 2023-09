Apple deler fald på grund af bekymringer over Kinas iPhone-kantsten

Torsdag oplevede S&P 500 og Nasdaq fald som følge af bekymringer over Kinas iPhone-begrænsninger og svaghed i chip-aktier. Apple, en sværvægter i S&P, bidrog til faldene med et fald på 3.5 % i aktiekursen. Dette fulgte efter nyheder om, at Kina havde udvidet restriktionerne for iPhone-brug af statsansatte, hvilket krævede, at de stoppede med at bruge deres mobiler på arbejdet. Bloomberg rapporterede, at Kina planlagde at udvide iPhone-forbuddet til også at omfatte statslige firmaer og agenturer. Den negative virkning af Apples potentielle problemer i Kina påvirkede ikke kun virksomheden selv, men også dens leverandører og virksomheder med betydelig eksponering mod Kina.

Især S&P 500 teknologisektoren oplevede et fald på 1.9 % som følge af denne nyhed, hvilket gør den til den største procentvise nedgang blandt indeksets 11 store sektorer. Ud over bekymringerne om Apple var markedet også påvirket af et fald i de ugentlige amerikanske arbejdsløshedsansøgninger, hvilket gav anledning til bekymringer om renter og inflation. Antallet af amerikanere, der ansøger om arbejdsløshedsansøgninger, faldt til det laveste niveau siden februar, hvilket indikerer et potentielt gunstigt arbejdsmarked.

Investorerne forblev dog usikre på Federal Reserves kurs for renten og afventede inflationsmålinger til august. Markedets fald blev set som en forsigtig defensiv holdning i forventning om udgivelsen af ​​de næste inflationstal. Dow Jones Industrial Average steg 0.13 % og klarede sig bedre end S&P 500 og Nasdaq på grund af Apples lavere placering i det konjunkturtunge indeks sammenlignet med det markedsværdivægtede S&P 500, hvor Apple har en betydelig indflydelse.

Navnlig var defensive forsyningsselskaber de største vindere blandt S&P-sektorerne, hvilket indikerer en risiko-off-stemning i markedet. Philadelphia semiconductor-indekset oplevede også et fald på 2%, hvor andelen af ​​Apple-leverandører som Skyworks Solutions, Qualcomm og Qorvo faldt mere end 7%. Nyheden fra Kina har fået investorer til at betragte forholdet mellem USA og Kina som en stor risiko for de nuværende aktiekurser, især i teknologisektoren. Data, der viser et fald i Kinas eksport og import i august, bidrog yderligere til den negative stemning.

I andre nyheder så McDonald's en stigning på 1%, efter at Wells Fargo opgraderede aktien til "overvægtig", mens automationssoftwarefirmaet UiPath oplevede en stigning på 10.5% i forhold til en optimistisk årlig omsætningsprognose.

