Amerikanske aktier stiger i takt med, at investorernes fokus skifter til rapporten om forbrugerprisindeks

Amerikanske aktier lukkede lidt højere, da investorerne rettede deres opmærksomhed mod næste uges rapport om forbrugerprisindekset. Apple-aktier oplevede også stabilitet efter et to-dages fald. Dow-indekset steg med 0.2%, S&P steg 0.1%, og Nasdaq steg med 0.1%.

I Australien steg ASX-futures med 0.1% eller 4 point til 7154. S&P/ASX 200 lukkede fredag ​​med 0.2% eller 14.3 point og sluttede på 7156.7. Bloomberg dollar spotindekset steg højere, mens bitcoin faldt med 1.2% til $25,890. Renten på den amerikanske 10-årige seddel steg med 2 basispoint til 4.26%.

Bank of America rentestrateger har opgivet deres anbefaling om at være taktisk lang på 10-årige statsobligationer på grund af risikoen for, at amerikansk økonomisk modstandsdygtighed driver renten til 4.75 %. Selvom de stadig forventer, at afkastet vil være omkring 4 % ved årets udgang, er denne prognose nu i fare.

Barclays forbereder sig angiveligt på at skære hundredvis af arbejdspladser ned for at reducere omkostningerne. Nedskæringerne vil angiveligt påvirke omkring 5 % af de kundevendte medarbejdere i handelsdivisionen, såvel som nogle dealmakere globalt. Firmaet planlægger også at omstrukturere teams inden for sin britiske forbruger-bankenhed.

I andre nyheder vil Kinas forbrugerprisindeks og producentprisindeks for august blive offentliggjort kl. 11:30. Eksperter forventer et opsving i priserne, drevet af fødevarepriser og øget støtte til indenrigsrejser.

