Spændingen vokser til iPhone 15-opgradering

Ifølge en nylig årlig forskningsrapport fra Savings.com planlægger hele 16 % af Apples eksisterende brugere at opgradere til iPhone 15, når den udgives. Dette er en højere procentdel end de tidligere iPhone-modeller, hvor 14 % planlægger at opgradere til iPhone 14 og 10 % til iPhone 13. På trods af de forventede høje prisniveauer er der mere spænding omkring iPhone 15-opgraderingen end tidligere år.

En faktor, der bidrager til denne spænding, er antallet af brugere, der ønsker at opgradere fra ældre modeller, såsom iPhone 11 og iPhone X. Dette tyder på, at Apple kan bevare sin markedsandel i smartphone-industrien. Rapporten afslører dog også, at prisen er en væsentlig afskrækkende virkning for potentielle opgraderere. Mere end halvdelen af ​​de nuværende iPhone-ejere (53%) planlægger ikke at opgradere, hovedsagelig på grund af omkostningshensyn.

Apple har gjort det klart, at det ikke tilskynder til årlige enhedsopgraderinger og understøtter sine enheder i en længere periode sammenlignet med konkurrenterne. Selvom tendensen med årlige opgraderinger kan være aftagende, er der stadig 10 % af mennesker, der søger en årlig opgradering.

Rapporten identificerer de mest populære spekulationer omkring de nye iPhone-enheder, herunder forbedringer i kamerakvalitet, batterilevetid og RAM. Især batteriforbedringer er meget ønskede, og 43 % af brugerne, der oprindeligt ikke havde planer om at opgradere, sagde, at de ville genoverveje, hvis iPhone 15 inkorporerede denne funktion.

Ifølge Savings.com er de, der har ejet deres nuværende iPhones i tre år, mest tilbøjelige til at bytte for iPhone 15, mens 10 % af brugerne med iPhones mindre end et år gamle stadig planlægger at opgradere.

Som konklusion er der en voksende begejstring for iPhone 15-opgraderingen, hvor en højere procentdel af brugere planlægger at opgradere sammenlignet med tidligere modeller. Mens prisen forbliver en afskrækkende faktor for mange, vækker de forbedrede funktioner i de nye enheder, især i kameraet og batteriydelsen, interesse blandt potentielle opgraderere.

kilder:

– Savings.com årlige forskningsrapport