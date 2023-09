Amerikanske aktier falder, da investorer viser forsigtighed forud for Apple-begivenheds- og inflationsdata

By

Amerikanske aktier skulle falde tirsdag morgen, da investorer udviste forsigtighed forud for en afgørende produktbegivenhed for Apple og vigtige inflationsdata senere på ugen. Dow-indekset faldt 0.1 % i førmarkedshandlen, mens S&P 500 og Nasdaq begge faldt 0.2 %.

Investorer følger nøje det amerikanske forbrugerprisindeks, som skal offentliggøres onsdag. Det forventes at vise en prisstigning på 0.5 % i august efter en stigning på 0.2 % i juli. Kerneinflationen forventes dog at forblive stabil på 0.2 % måned-til-måned.

Den økonomiske rådgivende komité i American Bankers Association har udtalt, at Federal Reserves rentestigningscyklus nu er forbi. De forudser, at BNP-væksten vil aftage til 1.2 % næste år fra 2 % i 2023. Skiftende renteforventninger i de seneste uger har forårsaget usikkerhed på markederne, men rygter om en forestående pause i renteforhøjelserne har været med til at løfte stemningen.

I tech-sektoren er Apples Wonderlust-begivenhed på tirsdag meget ventet. Begivenheden kan omfatte lanceringen af ​​den nye iPhone 15 og Apple Watch Series 9, samt opdateringer til iPad og VisionPro headsettet. Tesla-futures trækker sig tilbage efter et 10% hop i mandags, drevet af en opgradering fra Morgan Stanley. Banken mener, at Teslas brugerdefinerede supercomputing-produkt, Dojo, kan tilføje betydelig værdi til virksomheden.

Investorer holder også øje med ARMs kommende børsnotering på NYSE. Den britiske chip-gruppes børsnotering er angiveligt overtegnet med 10 gange størrelsen på tilbuddet.

I andre nyheder stiger WestRock i førmarkedshandel efter annonceringen af ​​sin fusion med papir- og emballage-peer Smurfit Kappa. Fusionen vil skabe en virksomhed med en samlet omsætning på $34 mia. og en markedsandel på 20% i Europa og Nordamerika.

kilder:

– “Amerikanske aktier er ved at skride, efterhånden som investorer overvejer Apple-begivenheds- og inflationsdata” – Markets Insider

– Økonomisk rådgivende udvalg under American Bankers Association

– Joshua Mahony, Scope Markets

– Morgan Stanley

– Nyhedsartikler om Apples Wonderlust-begivenhed og ARMs børsnotering.