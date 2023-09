Googles antitrust-retssag begynder: Anklaget for at opretholde monopol gennem ulovlige aftaler

Retssagen mod USA mod Google er begyndt i Washington, DC, hvor regeringens advokater hævder, at teknologigiganten bevidst overtrådte antitrustlovgivningen og forsøgte at skjule sine handlinger. I løbet af retssagen, som forventes at vare ti uger, skal Apple-chefer afgive vidneforklaring, da Googles aftaler med virksomheden er en del af den brede antitrust-sag.

Kenneth Dintzer, viceafdelingsdirektør i det amerikanske justitsministerium (DOJ), understregede sagens betydning og udtalte, at den vedrører internettets fremtid. Ifølge Dintzer har Google ulovligt opretholdt sit monopol siden 2010 ved at betale betydelige pengebeløb til firmaer som Apple og AT&T. Han hævdede, at Google var klar over, at disse aftaler krydsede antitrust-grænser, og at virksomheden ulovligt havde haft et monopol i over et årti ved at udnytte magten ved misligholdelse og skala.

Desuden anklagede DOJ Google for at manipulere annonceauktioner for at hæve priserne for online annoncører. Dintzer fremlagde beviser i retten, der angiveligt viste, hvordan Google forsøgte at beskytte kommunikation med detaljerede oplysninger om dets betalinger til virksomheder som Apple. Han fremviste en chatsamtale, hvor Googles administrerende direktør Sundar Pichai angiveligt anmodede om, at chathistorien blev deaktiveret.

Mens Google fastholder, at det har opnået sine betydelige markedsandele gennem brugerpræference og fortjeneste, vil forsøget primært fokusere på, hvorvidt virksomhedens ledelse af søge- og søgeannoncering overtrådte antitrust-lovgivningen. Hvis den findes skyldig, kan dommer Amit Mehta vælge at beordre Googles opløsning.

Apple havde håbet på at blive fritaget fra retssagen, og at deres lederes stævninger blev annulleret, da virksomheden allerede havde afgivet omfattende vidneudsagn og et betydeligt antal dokumenter. Dommer Mehta afviste dog denne anmodning, og Apple-direktørerne Eddy Cue, John Giannandrea og Adrian Perica vil til sidst indtage vidneskranken på et senere tidspunkt i retssagen.

