Brug af lærlingeuddannelser til at lukke hullet i digitale færdigheder

Lærlingeafgiften blev indført af den britiske regering i 2017 som en måde for store arbejdsgivere at investere i lærlingeuddannelse. Arbejdsgivere med en lønregning på over 3 millioner pund om året skal betale 0.5 % af deres samlede årlige lønregning til afgiftsfonden. De kan derefter bruge disse midler til at støtte deres egne omkostninger til lærlingeuddannelse og vurdering eller overføre dem til en anden arbejdsgiver. Eventuelle ubrugte midler udløber dog.

Der er en bred vifte af lærlingestandarder tilgængelige på forskellige niveauer, herunder dem i digitale erhverv. Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) leverer jobkort for at hjælpe arbejdsgivere med at identificere progressions- og opkvalificeringsruter for lærlinge. Erhvervsfokuserede universiteter, som Buckinghamshire New University (BNU), er også gået ind på markedspladsen for højere lærepladser og lærlingeuddannelser og tilbyder lærlingeuddannelser inden for brancher som sundhedspleje, politi, teknik, business og ledelse og digital.

Arbejdsgivere rekrutterer ofte lærlinge til lærepladser på lavere niveau og giver dem mulighed for at opkvalificere til en fuld kvalifikation. Dette giver lærlinge mulighed for at opnå en fuld bachelorgrad inden for en kortere tidsramme sammenlignet med de traditionelle fire år.

Selvom der kan være betænkeligheder med hensyn til fuldførelse af lærlingeuddannelser, bør arbejdsgivere nøje overveje resultaterne for de udbydere, de overvejer. For eksempel har BNU en fuldførelsesgrad på over 90% på deres Digital and Technology Solutions Professional (BSc)-uddannelse. Denne særlige lærlingestandard har seks forskellige veje, herunder softwareteknologi, it-rådgivning, cybersikkerhed, netværk, dataanalyse og forretningsanalyse.

Uddannelsesudbydere kan tilbyde forskellige leveringsmodeller, såsom dagsfrigivelse eller bloklevering. De kan også udvikle skræddersyede leveringsmodeller til arbejdsgivere, der kan rekruttere et minimum antal lærlinge.

Kandidatuddannelser kan være transformerende i forhold til personlig udvikling. De giver eleverne værdifuld erhvervserfaring og mulighed for at opnå en grad uden at påløbe gæld. Lærlingeuddannelser er ikke begrænset til skoleelever; de gavner også eksisterende medarbejdere, der ønsker at opkvalificere eller karriereskiftere på udkig efter nye muligheder. Disse lærepladser bygger også bro over kvalifikationskløften mellem universitetsuddannelse og industrikrav.

For effektivt at bruge lærlingeuddannelser til at reducere den digitale kvalifikationskløft, er arbejdsgiverne nødt til at oprette lærlingeroller eller tilbyde afgiftsfinansieret uddannelse til eksisterende medarbejdere. De bør også overveje niveauet af lærepladser og de specifikke lærepladsstandarder, der stemmer overens med deres arbejdsstyrkes behov.

For at navigere i den komplekse verden af ​​lærepladser kan arbejdsgivere se på succesfulde eksempler fra andre organisationer. For eksempel har Crimson, en it-virksomhed baseret i West Midlands, udviklet et vellykket lærlingeprogram. De rekrutterer skoleelever til niveau 4 lærepladser og giver dem mulighed for at fortsætte på en IT-konsulentuddannelse. De har en høj andel af lærlinge i deres virksomhed og et stærkt engagement i at pleje fremtidige talenter.

Afslutningsvis har uddannelsesuddannelser potentialet til at adressere den digitale kvalifikationskløft og forberede den næste generation af digitale teknologer. Ved at udnytte lærlingeafgiften og arbejde med betroede uddannelsesudbydere kan arbejdsgivere give værdifulde muligheder for enkeltpersoner til at udvikle deres færdigheder og få erhvervserfaring inden for nye teknologier.

