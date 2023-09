Ny sikkerhedsopdatering udgivet til iPhones og iPads

Apple har udgivet en afgørende sikkerhedsopdatering til iPhones og iPads for at løse nyligt opdagede sårbarheder i systemsoftwaren. Forskere ved University of Torontos Citizen Lab afslørede sikkerhedsfejlen, som blev udnyttet til at distribuere kommerciel spyware kaldet Pegasus. Pegasus er udviklet og solgt af det israelske firma NSO Group og bruges typisk til at målrette mod dissidenter, journalister og politiske modstandere.

Selvom den gennemsnitlige bruger sandsynligvis ikke bliver direkte påvirket af denne spyware, råder Citizen Lab på det kraftigste alle brugere til at opdatere deres enheder med det samme som en sikkerhedsforanstaltning. Installation af opdateringen er en ligetil proces. Åbn appen Indstillinger på din iPhone, gå til "Generelt", og vælg "Softwareopdatering". Hvis iOS 16.6.1-softwareopdateringen er tilgængelig, skal du trykke på den for at starte installationen.

Hvis du ikke kan finde opdateringen, skal du vende tilbage til siden Generelt, trykke på "Om" og bekræfte dit iOS-versionsnummer. Hvis din enhed allerede bruger iOS 16.6.1, er opdateringen blevet installeret. Men hvis du er på version 16.6 eller en tidligere iteration, skal du følge de førnævnte trin igen. Genstart af din telefon kan også hjælpe med at udløse opdateringen. Sørg desuden for, at du har en stabil internetforbindelse, og giv det lidt tid, før du forsøger at søge efter opdateringer igen.

Det er vigtigt at holde dine enheder opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer for at beskytte mod potentielle trusler. Ved omgående at installere denne sikkerhedspatch kan du yderligere beskytte din iPhone eller iPad mod mulige sårbarheder og uautoriseret adgang.

