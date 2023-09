Alle Apple-brugere opfordres til at opdatere enheder med det samme

Apple har udgivet en kritisk sikkerhedsopdatering til iPhones og iPads for at løse nyligt opdagede sårbarheder i deres systemsoftware. Fejlene blev afsløret af forskere ved University of Torontos Citizen Lab, som fandt ud af, at disse sårbarheder blev aktivt udnyttet af en kommerciel spyware kaldet Pegasus, udviklet og solgt af det israelske firma NSO Group.

Mens Pegasus typisk bruges til at målrette mod specifikke individer såsom dissidenter, journalister og politiske modstandere, er det vigtigt for alle Apple-brugere at opdatere deres enheder så hurtigt som muligt. Sikkerhedsopdateringen, mærket iOS 16.6.1, kan installeres ved at navigere til appen Indstillinger på din iPhone, vælge "Generelt" og derefter "Softwareopdatering". Hvis opdateringen ikke er synlig, skal du gå tilbage til siden Generelt og trykke på "Om" for at kontrollere din iOS-version. Hvis du stadig bruger 16.6 eller en tidligere version, skal du gentage ovenstående trin.

Genstart af din telefon og sikring af en stabil internetforbindelse kan også bede opdateringen om at blive vist. Det er afgørende at installere denne opdatering med det samme for at beskytte din enhed mod potentielle sikkerhedsbrud og uautoriseret adgang.

Citizen Labs anbefaling om øjeblikkelig handling fremhæver alvoren af ​​de sårbarheder, der er blevet udnyttet. Selvom du mener, at du ikke er et mål for sådanne sofistikerede angreb, er det vigtigt at være på vagt og opdatere din enhed for at sikre dens sikkerhed.

iOS 16.6.1-sikkerhedsopdateringen adresserer de specifikke sårbarheder, der udnyttes af Pegasus-spywaren, og giver brugerne forbedret beskyttelse mod potentielle trusler. Regelmæssig opdatering af din enheds software er en afgørende del af at beskytte din digitale sikkerhed og beskytte dine personlige oplysninger.

kilder:

– University of Torontos Citizen Lab

– NSO Group

