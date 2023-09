Square Enix annoncerer nye funktioner til Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Square Enix har afsløret nye detaljer om det kommende action-RPG, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, der udkommer til Nintendo Switch den 28. september. Dette spil er baseret på den populære anime- og mangaserie af samme navn.

Spillet giver spillerne mulighed for at fordybe sig i begivenhederne i anime, mens de tager kontrol over Dai og Disciplene af Avan i deres kamp mod Dark Army. Ud over hovedhistorietilstanden har Square Enix annonceret to spændende funktioner, der vil forbedre spillets genspilsværdi.

For det første er der en post-game challenge mode, hvor spillere kan teste deres færdigheder mod stærkere modstandere og støde på "remixede" fjender og kampe. Denne tilstand vil give en ekstra udfordring for spillere, der har fuldført hovedhistorien og leder efter mere indhold.

Den anden funktion er Temple of Recollection, en dungeon run-tilstand, hvor spillere kan styrke deres fests færdigheder og besværgelser. I denne tilstand vil spillerne starte på niveau 1 og have mulighed for at forbedre deres evner, mens de går gennem templet.

Hvis du er interesseret i at få en fysisk kopi af Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, er der gode nyheder. Square Enix vil frigive en boksversion med fuld engelsk support i Asien. Forudbestillinger er nu tilgængelige på sider som Playasia.

Med disse nye funktioner og muligheden for en fysisk udgivelse vil fans af Dragon Quest-serien og The Adventure of Dai have endnu flere grunde til at se frem til dette spændende spil.

kilder:

– Nintendo Life

- Square Enix