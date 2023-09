The Fantasy Renaissance: Fra Baldur's Gate 3 til Coda

By

I de seneste år har der været en bemærkelsesværdig genopblussen af ​​gonzo high fantasy. Populariteten af ​​Critical Role og andre faktiske fantasy-bordplade-rollespil, sammen med succesen med en Dungeons & Dragons-film, der faktisk modtog ros, har sat scenen for den eksplosive triumf af Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 tager spillere med på en spændende rejse gennem Underdark, da de søger at imponere Karlach, en formidabel bersærker med en mørk fortid. Men spillets karakterer er ikke længere så seksuelt ladede, som de engang var, hvilket resulterer i et langsommere tempo for dem, der søger romantiske møder.

Heldigvis kan fans af den "ubrugelige bard og høje, buff bersærker"-dynamik finde trøst i Coda, en episk fantasy-serie, der er kendt for sine livlige billeder og anti-doomer-tema. Nu har Coda-fans noget at fejre, da den længe ventede efterfølger til den originale serie skal lanceres i denne uge.

Coda leverer en række fængslende elementer, inklusive en desillusioneret bard, der er træt af typiske heltefortællinger, omgivelser, der minder om Mad Max med skæve fraktioner, og en helt, der sprøjter koncentreret magi ind i årerne på sin monstrøse enhjørning. Forfatteren Simon Spurrier og kunstneren Matías Bergara samarbejdede om Coda, som oprindeligt blev udgivet i 2018. Historien tacklede store eksistentielle spørgsmål om at redde verden ved at tro på mennesker eller dømme den med blind tro på helte og magi, alt imens de udforskede kompleksiteten af ​​forhold .

Mens Dungeons & Dragons leverer smukt illustrerede bøger til at fordybe læserne i fantasiens verden, præsenterer Coda sig selv som en helt unik oplevelse, der kan sammenlignes med et slående kunstværk malet på siden af ​​en cool varevogn. Efterfølgeren til Coda bevarer seriens karakteristiske stil, mens de fortsætter de sammenflettede fortællinger om Serka og Hum.

I denne selvbevidste fantasy-renæssance behøver fans ikke længere nøjes med en enkelt historie med en forelsket monstrøs bersærkerdame. De kan deltage i romantiske møder med Karlach i Baldur's Gate 3 og dykke tilbage i den fængslende historie om Hum og Serka i Coda. For dem, der spændt venter på Karlachs opmærksomhed, er udgivelsen af ​​Coda-efterfølgeren en følgesvend at nyde i mellemtiden.

