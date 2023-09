Unity introducerer nye gebyrer for spiludviklere

Unity Technologies har for nylig annonceret en væsentlig ændring af sin gebyrstruktur for spiludviklere. Virksomheden vil nu spore spilinstallationer og indtægter som en del af deres nye Unity Runtime Fee. Dette gebyr er baseret på antallet af gange, et kvalificerende spil downloades af brugere. Unity mener, at opkrævning af et indledende installationsbaseret gebyr vil give skabere mulighed for at bevare løbende økonomiske gevinster fra spillerengagement, i modsætning til en indtægtsdelingsmodel.

Dette faste gebyr kan dog være et problem for spiludviklere, der sælger spil til en lavere pris. Unity Runtime Fee vil være en ekstra udgift oven i andre gebyrer, såsom Steams 30% reduktion. Den nye gebyrstruktur påvirker forskellige niveauer af Unity-brugere:

Unity Personal og Unity Plus: Udviklere, der har tjent $200,000 USD eller mere inden for de sidste 12 måneder og har mindst 200,000 levetidsinstallationer af spil.

Unity Pro og Unity Enterprise: Udviklere, der har tjent 1,000,000 USD eller mere inden for de sidste 12 måneder og har mindst 1,000,000 spilinstallationer i hele levetiden.

Denne gebyrstruktur træder i kraft den 1. januar 2024. Unity præciserede, at installationsgebyret ikke vil blive anvendt med tilbagevirkende kraft. Det vil først blive opkrævet for yderligere installationer, når tærskelværdierne er nået. Spil, der ikke opfylder tærsklerne eller ikke er indtægtsgenererende, skal dog ikke betale gebyrerne. Især vil Unity også fjerne den årlige indtægtsgrænse for Unity Personal-planen.

En bekymring, der er rejst af udviklere, er konsekvenserne af privatlivets fred af installationssporing. Unity har ikke givet klare detaljer om, hvordan sporingen præcist vil fungere. Derudover skal spørgsmål som optælling af spilnøgler i velgørenhedspakker og sporing af lovlige betalte installationer i nærværelse af piratkopierede versioner yderligere afklares.

Med disse nye gebyrer kan udviklere begynde at overveje alternativer såsom den gratis og open source Godot Engine. Det er stadig at se, hvordan industrien vil reagere på Unitys ændringer, og om de vil have nogen indflydelse på platformens popularitet.

kilder:

GamingOnLinux.com