Unity annoncerer nye gebyrer for spilinstallationer ved hjælp af Unity Engine

Unity, en førende spiludviklingsplatform, har for nylig annonceret, at den vil implementere en ny afgift for hvert spil, der installeres ved hjælp af Unity Engine. Denne afgift, kendt som Unity Runtime Fee, vil være gældende for spil, der har passeret en vis indtægtstærskel og levetidsinstallationstal inden for det seneste år.

De specifikke tærskler og gebyrer varierer afhængigt af typen af ​​Unity-abonnement udvikleren har. For Unity Personal og Unity Plus-brugere er indtægtsgrænsen sat til $200,000 pr. år, med et levetidsinstallationsantal på 200,000. På den anden side har Unity Pro- og Unity Enterprise-konti en højere tærskel på $1 million i omsætning om året og 1 million levetidsinstallationer.

Gebyrerne for at overskride disse tærskler er også forskellige for hver abonnementstype. Unity Personal-udviklere vil blive opkrævet $0.20 for hver installation over tærsklen, mens Unity Enterprise-konti kun betaler $0.01 for hver installation over 2 mio. Udviklere på nye markeder modtager reducerede gebyrer, hvor Unity Personal-konti betaler 0.02 USD pr. installation, og Enterprise-konti betaler 0.005 USD pr. installation.

Navnlig vil disse gebyrer også gælde for eksisterende spil bygget på Unity, hvis de opfylder tærskelværdierne for indtægt og antal installationer. Det er vigtigt at nævne, at Unity Runtime Fee ikke gælder for ikke-gaming applikationer.

Unity retfærdiggør implementeringen af ​​dette gebyr ved at fremhæve, at hver gang et spil downloades, installeres Unity Runtime også. Virksomheden mener, at et installationsbaseret gebyr bevarer de økonomiske gevinster fra spillerengagement for skabere, i modsætning til en indtægtsdelingsmodel.

Ud over disse ændringer har Unity annonceret tilbagetrækningen af ​​sit Unity Plus-abonnementsniveau. Eksisterende Plus-abonnenter vil få mulighed for at opgradere til Unity Pro i et år til Plus-prisen.

Unity Engine, kendt for sine alsidige og kraftfulde spiludviklingsmuligheder, kan prale af milliarder af månedlige downloads. Denne nye gebyrstruktur har til formål at understøtte den kontinuerlige vækst og udvikling af spilskabere og samtidig bevare Unity-økosystemets integritet.

