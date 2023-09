Nyt partnerskab mellem University of Limerick og Dell Technologies for at fremme kræftforskning

Et nyt partnerskab mellem University of Limerick og Dell Technologies skal revolutionere kræftforskning og diagnostik ved hjælp af teknologidrevne løsninger. Samarbejdet har til formål at forbedre kapaciteten af ​​University of Limericks Digital Cancer Research Centre, specifikt inden for onkologi.

Nøgleaspektet i dette partnerskab er udviklingen af ​​en kunstig intelligens (AI) platform af Dell, specielt designet til Digital Cancer Research Centre. Denne platform vil gøre det muligt for klinikere at yde mere effektiv pleje til patienter med B-celle lymfom ved at forbedre diagnosetider og forbedre behandlingsmulighederne. Derudover vil det lette prædiktiv og diagnostisk forskning, hvilket giver forskere mulighed for at skabe en virtuel repræsentation eller "digital tvilling" af patienter. Dette vil give værdifuld indsigt i behandlingsstrategier og hjælpe med udviklingen af ​​personlige terapier.

Forskere ved Digital Cancer Research Center er i øjeblikket fokuseret på at undersøge kollagens rolle i tumorprogression og spredning i hele kroppen. Ved at identificere måder at blokere kollagen på, håber de at finde nye tilgange til behandling af tumorer, før de metastaserer.

Professor Paul Murray, direktør for Digital Cancer Research Centres Digital Pathology Unit, udtrykte begejstring for det nye partnerskab og fremhævede potentialet for at fremme forståelsen af ​​kræftudvikling og forbedre patientbehandlingen. Catherine Doyle, administrerende direktør for Dell Technologies Ireland, understregede betydningen af ​​den AI-drevne platform til at levere præcisionsbehandlinger og bringe klinisk forskning til nye højder.

Dette partnerskab repræsenterer et væsentligt skridt fremad i kampen mod kræft, med potentialet til at gøre en dyb indvirkning på utallige liv. Det viser styrken af ​​samarbejde mellem den akademiske verden og teknologivirksomheder for at drive innovation i sundhedsvæsenet.

Kilder: University of Limerick, Dell Technologies