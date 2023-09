Ubisofts XDefiant kunne potentielt frigives i september eller oktober

Ubisofts længe ventede free-to-play first-person shooter-spil, XDefiant, lanceres muligvis et sted mellem midten af ​​september til midten af ​​oktober. Spillet stod for nylig over for et tilbageslag, da det blev nægtet certificering af PlayStation og Xbox.

Ifølge producenten Mark Rubin begyndte certificeringsprocessen for XDefiant i juli. I midten af ​​august modtog Ubisoft dog den skuffende nyhed, at spillet ikke bestod certificeringen. Det betød, at spillet ikke kunne frigives i slutningen af ​​august som oprindeligt planlagt.

Nu arbejder Ubisoft flittigt på at løse compliance- og funktionsfejl i spillet. Virksomheden planlægger at genindsende XDefiant til certificering om mindre end to uger. Hvis spillet består, kan det officielt frigives i midten til slutningen af ​​september.

Rubin nævnte, at spillet forventes at modtage et betinget Pass, hvilket ville kræve, at Ubisoft implementerer en Day One Patch. Derfor forventes udgivelsen af ​​XDefiant nu i begyndelsen til midten af ​​oktober.

Rubin forklarede, at udviklingen af ​​XDefiant har afveget fra standardreglerne for spiludgivelser. Spillet er blevet fremvist i flere betafaser, hvilket giver millioner af spillere mulighed for at opleve det før dets officielle lancering. Ubisoft er fortsat forpligtet til at frigive spillet, så snart det er klar, og vil fortsætte med at give opdateringer om dets fremskridt.

XDefiant, udviklet af Ubisoft San Francisco, har fået opmærksomhed for sit spændende gameplay. Selvom det stadig kræver finjustering, er kernemekanikken blevet godt modtaget under betatestning.

Kilder: Ubisoft, IGN