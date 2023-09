Futures på amerikanske aktier kæmper, mens handlende afventer Apple-begivenheder og økonomiske data

Amerikanske aktiefutures står over for udfordringer, da handlende fortsat er forsigtige forud for Apples marketingbegivenhed og vigtige inflations- og detailsalgsdata. S&P 500-futures faldt 0.2%, Dow Jones Industrial Average-futures faldt 0.2%, og Nasdaq 100-futures faldt 0.3%. Mandag steg Dow Jones Industrial Average 0.25 %, S&P 500 steg 0.67 %, og Nasdaq Composite steg 1.14 %.

Traders tøver med at foretage betydelige bullish væddemål på grund af kommende markedskatalysatorer. Apples aktier er lidt højere, mens investorerne afventer selskabets marketingbegivenhed, hvor nye iPhones forventes at blive afsløret. Arrangementet har potentiale til at påvirke markedet markant. Ud over Apples begivenhed vil appetit på store teknologiaktier også blive testet med ARMs børsnotering på 50 milliarder dollars i New York. Børsnoteringen er allerede blevet overtegnet 10 gange, hvilket tyder på en lovende efterspørgsel, der kan føre til en opjustering af børsnoteringen.

En anden faktor, der påvirker markedsstemningen, er de toneangivende amerikanske 10-årige låneomkostninger, som er tæt på deres højeste niveauer siden 2008. Handlende følger nøje med i økonomiske opdateringer, herunder den amerikanske forbrugerprisindeksrapport for august og august producentpriser og detailsalgstal. Disse data vil påvirke Federal Reserves beslutningsproces i deres kommende politiske overvejelser. På trods af udfordringerne er Federal Reserve stadig dedikeret til at stabilisere økonomien, selvom det kan tage tid at nå det ønskede inflationsmål på 2 %.

Samlet set vil denne uge afsløre retningen på de amerikanske aktiemarkeder, afhængigt af udfaldet af de kommende begivenheder og økonomiske data.

Kilder: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management