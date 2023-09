Twitch Streamer bruger Mind-Control-teknologi til at spille spil uden en controller

Resumé: Twitch-streameren og psykologiforskeren Perrikaryal har taget gaming til næste niveau ved at bruge mind-control-teknologi til at spille videospil uden en traditionel controller. Perrikaryal bruger en elektroencefalogram (EEG) enhed, som registrerer hjernens elektriske aktivitet, til at kontrollere forskellige handlinger i spillet. Ved at nikke med hovedet for at bevæge sig og bruge øjnene gennem en eye-tracker til at sigte, er hun i stand til at navigere i spilverdenen og besejre modstandere. Perrikaryals ultimative mål er at skabe en håndfri controller, der er tilgængelig for alle og giver en sammenlignelig spiloplevelse. Hun fortsætter med at eksperimentere med forskellige input, herunder biosignaler som blodtryk og puls, for at forbedre den fordybende spiloplevelse.

Perrikaryals rejse begyndte med at bruge sind-kontrol-teknologien til at slå spillet Elden Ring, hvilket viste potentialet i denne innovative metode. På trods af skeptikere ser Perrikaryal spændingen og potentialet for yderligere forbedringer. I øjeblikket har hun fire fungerende knap-tastebindinger, men hun sigter mod at udvikle en komplet controller med alle knapper og triggere tilgængelige. Hun anerkender de udfordringer, der ligger forude, især med at navigere i komplekse menuer i spil som Minecraft, men hun er fortsat fast besluttet på at overvinde dem.

Ved at samarbejde med laboratorier og forskningsgrupper planlægger Perrikaryal at integrere forskellige biosignaler og EEG-teknologi i virtual reality og skabe en mere fordybende spiloplevelse. Hendes dedikation til at skubbe grænserne for mind-control gaming har fået hende til at eksperimentere med forskellige visualiseringer og løbende tilpasse sine teknikker.

Perrikaryals fremskridt demonstrerer ikke kun potentialet ved tankekontrolteknologi i spil, men fremhæver også vigtigheden af ​​trial-and-error i udviklingen af ​​nye metoder. Hun omfavner udfordringerne og tilbageslagene som væsentlige komponenter i vækst og forbedring inden for mind-control gaming feltet. Perrikaryals indsats baner vejen for en fremtid, hvor spil bliver mere tilgængeligt og inkluderende for alle.