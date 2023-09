TUI Group sigter mod at flytte flertallet af reservationer til TUI-appen

TUI Group, Europas største feriepakkerejsearrangør, har sat sig et ambitiøst langsigtet mål om at flytte mere end 50 % af sine reservationer til sin TUI-app. I øjeblikket tegner appbookinger sig kun for mindre end 10 % af salget på nøglemarkeder som Storbritannien og Tyskland. TUI Group CEO Sebastian Ebel mener, at transformation af appen til en one-stop-shop for rejser vil hjælpe med at reducere omkostningerne forbundet med performance marketing-kanaler som Google og øge gentagne bookinger gennem loyale kunder.

For at nå dette mål har TUI fokuseret på digital transformation sammen med sine fysiske rejsebureauer. Virksomheden har lanceret nye TUI-platforme, hvor de sælger selvstændig indkvartering, ture og aktiviteter. TUI-appen, også kendt som TUI Digital Assistant, giver nu rejsende mulighed for at søge, planlægge og booke alle aspekter af deres ferie, inklusive flyrejser, indkvartering, oplevelser og feriepakker.

TUI sigter også efter at udvide ud over sine traditionelle sol-og-strand-tilbud. Den har optimeret disse typer ferier i de sidste 50 år og begiver sig nu ind i nye områder som bydestinationer. Virksomheden har oplevet øget efterspørgsel efter bydestinationsoplevelser, hvor Barcelona, ​​Rom og Milano er de tre bedste destinationer. TUI Musement, koncernens afdeling for ture og aktiviteter, har også investeret i brandede oplevelser som TUI Collections for at få bedre kontrol over kvalitet og levering.

Det nordiske marked har været førende på TUIs digitale rejse, hvor næsten alt salg foregår online. TUIs digitale strategi i Norden omfatter vægt på interaktive og fællesrum inden for hoteller samt aktivitetsbaserede oplevelser, der tilgodeser de nordiske rejsendes interesser.

Overordnet set afspejler TUI Groups mål om at flytte størstedelen af ​​bookinger til sin app dets engagement i digital transformation og forbedring af kundeoplevelsen. Ved at tilbyde en one-stop-shop for rejser og udvide sit produktudbud sigter TUI mod at konkurrere med andre online rejsebureauaktører på området og sikre langsigtet rentabilitet.

Kilder: Skift