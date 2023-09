TUI Group sigter mod at flytte over 50 % af reservationerne til TUI-appen

TUI Group, Europas største feriepakkerejsearrangør, har sat sig et mål om at flytte mere end 50 % af sine reservationer til sin TUI-app. I øjeblikket tegner appbookinger sig for mindre end 10 % af salget på nøglemarkeder som Storbritannien og Tyskland. TUI Group CEO Sebastian Ebel ønsker at omdanne appen til en one-stop rejsebutik, reducere omkostninger forbundet med performance marketing kanaler og forbedre gentagne bookinger gennem loyale kunder.

TUI-appen, også kendt som TUI Digital Assistant, blev oprindeligt lanceret i 2014 som et kommunikationsværktøj til kunder. Det giver nu rejsende mulighed for at søge, planlægge og booke alle aspekter af deres ferie, inklusive fly, overnatning, oplevelser og feriepakker. TUI tilbyder også selvstændig indkvartering og tur- og aktivitetsreservationer på sine platforme.

På trods af fokus på TUI-appen, vil virksomheden fortsætte med at tilbyde separate apps som TUI Blue til hotelspecifikke interaktioner og tjenester. 80 % af TUI-pakkerejsegæster downloader og bruger allerede TUI-hovedappen.

På det nordiske marked har TUI oplevet en markant vækst i bookinger af selvstændige boliger, hvor 80 % af bookingerne er foretaget af kunder, der endnu ikke har rejst med TUI. Dette marked har også vist stor interesse for interaktive og fællesrum inden for TUI's hoteller, samt aktivitetsbaserede oplevelser og sportsaktiviteter.

TUI ekspanderer ud over dets traditionelle sol-og-strand-tilbud og begiver sig ud i byens destinationer. Bydestinationsoplevelser, såsom landudflugter, har oplevet øget efterspørgsel, og TUI Collections på bydestinationer har oplevet en stigning på 90 % i bookinger. TUI Musement, koncernens afdeling for ture og aktiviteter, investerer i brandede oplevelser og partnerskaber for at forbedre sine tilbud.

Overordnet set er TUI Group fokuseret på digital transformation og på at konkurrere med andre online rejsebureauer. Med sit ambitiøse mål om at flytte over 50 % af bookingerne til sin TUI-app, sigter virksomheden mod at strømline bookingprocessen, reducere omkostningerne og øge kundeloyaliteten.

Kilder: Skift