Total War: Pharaoh tilbyder ny spændende mekanik i velkendt formel

Total War, en populær spilserie, har udgivet sin seneste del, Total War: Pharaoh. På trods af at have oplevet en vis Total War-træthed på grund af de mange gentagelser af spillet gennem de sidste 20 år, har Total War: Pharaoh formået at genoplive spændingen. Spillet er udviklet af Creative Assemblys Sophia-studie og tilbyder en klassisk sværd-og-sandal-oplevelse med et nyt og interessant twist.

En af de iøjnefaldende egenskaber ved Total War: Pharaoh er den omfattende kampagnemekanik. Spillet introducerer et nyt niveau af kompleksitet med introduktionen af ​​forposter. Disse forposter fungerer som yderligere bygningspladser, hvilket giver spillere flere strategiske muligheder, når de udvikler deres regioner. Dette ekstra lag af granularitet afspejler den førindustrielle verden, hvor landsbyer omringede byer, og byer var centreret omkring byer. Inkluderingen af ​​forposter giver også mulighed for specialisering af regioner, hvilket forbedrer gameplay-tilpasning.

Ud over Nilen udvider Total War: Pharaoh sit spilbare område til at omfatte den historiske region Napata, Levanten og den syd-centrale del af Anatolien. Områder som de nordlige og vestlige kyster i det moderne Tyrkiet er dog stadig utilgængelige, men spiller en afgørende rolle i spillet som de steder, hvorfra havfolkene starter deres angreb.

Hovedformålet med spillet er, at spillere bliver enten Egyptens farao eller hittitternes store konge. Herskere skal akkumulere legitimitet, en ressource genereret gennem kontrol af kerneområder, opførelse af specifikke bygninger og vedtagelse af kongelige dekreter. Når først tilstrækkelig legitimitet er opnået, kan herskere udfordre den nuværende leder i en borgerkrig, der potentielt står over for andre konkurrenter. At blive hersker er kun begyndelsen, da spillere skal fortsætte med at akkumulere kongelige kræfter og opbygge deres gamle arv og efterligne fortidens store herskere.

Total War: Pharaoh introducerer et fængslende Royal Court-system, der tilbyder flere stillinger med unikke kræfter. Spillere kan interagere med disse banemedlemmer, vende sig til fordel eller planlægge mod dem. Opbygning af relationer med medlemmer kan give adgang til særlige enheder eller endda føre til afpresning og trusler om at få magt. Den indviklede banedynamik tilføjer dybde og intriger til spillet.

Total War: Pharaoh forynger Total War-serien med dens unikke mekanik og forfriskende tilgang. Uanset om du er en langvarig fan eller ny i serien, lover dette spil en spændende og medrivende oplevelse.

