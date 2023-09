Kommende iPhone 15-serie får betydelige opgraderinger

Apple er indstillet til at lancere sin iPhone 15-serie den 12. september, med rygter, der tyder på, at fire iPhone-modeller vil blive afsløret i år. Vanilla iPhone 15 og iPhone 15 Plus rygtes at være prissat det samme som sidste år eller modtage en marginal prisstigning, mens iPhone 15 Pro Max forventes at se den stejleste prisstigning sammenlignet med den tidligere model.

OpenAI skal være vært for den indledende udviklerkonference i november

OpenAI, skaberen af ​​den populære AI chatbot ChatGPT, vil være vært for sin første udviklerkonference i San Francisco den 6. november. Konferencen vil tilbyde personlig deltagelse og live-streaming muligheder for udviklere til at engagere sig med virksomheden.

Klubhus forvandles til lydbeskeder-app

Den sociale lydplatform Clubhouse, som vandt popularitet under pandemien, men oplevede et fald, er på vej tilbage som en app til lydbeskeder. Med en nylig opdatering sigter Clubhouse efter at være mere socialt og unikt sammenlignet med andre beskedapps, der tilbyder en mere interaktiv og fordybende oplevelse.

MediaTek udvikler 3nm-chipsæt ved hjælp af TSMCs teknologi

Den førende chipsetproducent MediaTek har udviklet sin første 3-nanometer (nm) chip ved at bruge Taiwan Semiconductor Manufacturing Companys (TSMC) avancerede procesteknologi. Set til debut i 2024 som en del af MediaTek Dimensity flagskibschipsæt-serien, lover dette nye chipset forbedret effektivitet og ydeevne.

Tecno lancerer SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno har lanceret Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition-smartphonen i Indien, der hylder ISROs Chandrayaan 3-månemission. Denne enhed har et hvidt og sort dobbeltfarvet læderdesign inspireret af månens overflade og har en miljøvenlig silikonebaseret læderbagside og blev tidligere introduceret som Tecno Magic Skin Edition på globale markeder.

Prisstigning for PlayStation Plus i Indien

Sony annoncerede for nylig, at de ville hæve priserne på sine PlayStation Plus-årsplaner for at give højkvalitetsspil og yderligere fordele til abonnenter. De officielle priser for Indien er nu opført på PlayStation-webstedet, hvilket afspejler en stigning på næsten 2,000 Rs. PlayStation Plus tilbyder adgang til gratis spil, prøveversioner og eksklusive butiksrabatter til sine abonnenter, svarende til Xbox Game Pass.

kilder:

- [Kilde 1]

- [Kilde 2]

- [Kilde 3]

- [Kilde 4]

- [Kilde 5]

- [Kilde 6]