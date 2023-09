Top gear-anmeldere Kom ind i Starfield Spirit med rumskibsbygninger

Starfield, Bethesdas længe ventede rum-RPG, har sat gang i kreativiteten hos fans, som entusiastisk bygger deres egne tilpassede rumskibe i spillet. Da spillet byder på adskillige tilpasningsmuligheder, var det kun et spørgsmål om tid, før bilentusiaster interesserede sig for Starfield. I en uventet vending af begivenheder har det berømte bilanmeldelsesshow, Top Gear, sluttet sig til Starfield-hypen og skabt en humoristisk spoof.

Værterne for Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May, kendt for deres kærlighed til biler, har gjort en særlig optræden i en YouTube-video, hvor de udforsker et massivt rumskib fra spillet. Trioen er imponeret over skibets design og hævder, at det er et "mesterværk". De giver æren til designeren for opmærksomheden på detaljer og bemærker fraværet af sømhoveder overalt på den massive struktur.

Værterne peger dog også på et andet rumskib, som de synes er den grimmeste bil nogensinde. Denne forskel i mening har delt fans, hvor hver har deres eget bud på køretøjernes design og æstetik. Nogle fans er enige i Hammonds brutalt ærlige kritik, mens andre sætter pris på den kreativitet og indsats, der er lagt i rumskibets design.

På trods af de forskellige meninger er fans begejstrede for at se Top Gear-værterne engagere sig i Starfield-fællesskabet og dele deres tanker om spillet. Videoen har fået positiv feedback, hvor fans er imponeret over værternes humor og den overordnede kvalitet af produktionen.

Starfield fortsætter med at betage spillere med dets unikke gameplay og tilpasningsmuligheder. Med involvering af populære figurer som Top Gear-værterne, vil spillets popularitet helt sikkert stige endnu højere.

