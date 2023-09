Starfields pc-ydelsesproblemer: Hvorfor opgradering kan være nødvendig

Starfield, det meget ventede spil fra udvikleren Bethesda, blev officielt udgivet på Xbox Series X/S og pc den 6. september. Selvom spillet er blevet godt modtaget af spillere, har nogle pc-brugere oplevet skuffende ydeevne. I et interview med Bloomberg Technology foreslog Todd Howard, Starfields direktør, at det kan være nødvendigt at opgradere pc-hardware for at nyde spillet fuldt ud.

På spørgsmålet om, hvorfor spillet ikke var optimeret til pc, svarede Howard: "Vi optimerede spillet til pc. Det kører fantastisk. Det er et næste generations pc-spil. Vi presser virkelig på teknologien, så du skal muligvis opgradere din pc til dette spil."

Mens nogle fans har rost Starfield, har andre udtrykt irritation over dens ydeevne på pc. Klager omfatter problemer med små interiører, der kræver indlæsningsskærme, og at spillet ikke er optimeret. Disse frustrationer er blevet udtrykt på platforme som YouTube og Twitter.

Selvom det kan være frustrerende, når en pc mangler at køre de nyeste spil, er det også en del af teknologiens konstante udvikling. Bethesda anbefaler specifik hardware for optimal ydeevne, herunder en AMD Ryzen 5 2600X eller Intel Core i7-6800K processor, et AMD Radeon RX 5700 eller NVIDIA GeForce 1070 Ti grafikkort og 16 GB RAM. Men opfyldelse af disse minimumskrav resulterer muligvis ikke i den bedste ydeevne for et CPU-intensivt spil som Starfield.

I sidste ende er opgradering af pc-hardware et personligt valg for spillere, der ønsker at opleve spil som Starfield, når de er bedst. Selvom det kan involvere en økonomisk investering, er det en almindelig praksis i spilsamfundet at opgradere hardware med jævne mellemrum.

kilder:

– Bloomberg Technology Interview med Todd Howard