Hvorfor Starfield ikke har jordkøretøjer, ifølge Todd Howard

I en nylig samtale med Bloomberg kastede Todd Howard, den kreative leder hos Bethesda Game Studios, lys over, hvorfor spillere ikke har adgang til landkøretøjer i det længe ventede spil, Starfield. Da han blev spurgt om køretøjer, anerkendte Howard ønsket om en sådan mulighed, men forklarede, at fraværet af landkøretøjer var en bevidst beslutning om at bevare kontrollen over udforskningsoplevelsen.

Howard udtalte, at implementering af køretøjer ville påvirke gameplay-dynamikken betydeligt, når spillere lander på planeter efter at have krydset gennem det ydre rum. Ved at begrænse spillere til fodudforskning, kan udviklerne sikre en mere kurateret oplevelse og kontrollere spillets tempo. Howard tilføjede: "Det lader os virkelig, for spillerne, gøre det til en oplevelse, hvor vi ved, hvor hurtigt de ser tingene."

Selvom landkøretøjer muligvis ikke er tilgængelige i Starfield, forsikrede Howard spillerne om, at der er alternative traverseringsmekanikker på plads. Sammen med brugerdefinerede rumskibe kan spillere bruge jetpacks til at forbedre mobiliteten og gøre lange ture mere effektive.

Selvom officiel støtte til landkøretøjer aldrig vil blive inkluderet i Starfield, er det muligt, at uofficielle mods skabt af fans med tiden vil introducere dem i spillet. Starfield-fællesskabet har allerede aktivt udviklet mods, der adresserer forskellige aspekter af spillet, herunder forbedringer af brugergrænsefladen og ydeevneforbedringer.

Efterhånden som Starfield fortsætter med at udvikle sig, er det højst sandsynligt, at der vil blive udviklet mere omfattende mods, hvilket udvider gameplay-mulighederne. Fra nu af er Starfield tilgængelig til pc, Xbox Series X | S og Game Pass.

kilder:

- Bloomberg

– Kotaku