Starfields direktør fortæller om køretøjer, pc-ydelse og mere

I et nyligt interview besvarede Bethesdas direktør Todd Howard og Xbox CEO Phil Spencer adskillige spørgsmål om det nyligt udgivne spil, Starfield. Et af de diskuterede emner var fraværet af landkøretøjer i spillet. Howard forklarede, at selvom de havde overvejet at implementere landkøretøjer, besluttede studiet i sidste ende, at det var vigtigt for spillere at rejse til fods efter at være gået fra deres skibe. Dette gjorde det muligt for udviklere at måle spillernes hastighed og designe spillet derefter. Derudover ville introduktionen af ​​køretøjer have ændret gameplay-oplevelsen markant. Howard nævnte dog, at spillere stadig er udstyret med et skib og en jetpack, som kan betragtes som køretøjer i deres egen ret.

Interviewet berørte også Starfields pc-ydelse og Xbox-eksklusivitet. Da han blev spurgt, afviste Howard tanken om, at spillet ikke var optimeret til pc. Han udtalte, at Starfield er et spil af den nuværende generation, hvilket antyder, at nogle spillere muligvis skal opgradere deres pc'er for fuldt ud at nyde det. Som svar på et spørgsmål om konkurrence fra andre spil som Baldur's Gate, adresserede Howard ikke direkte Larian Studios' titel, men udtrykte troen på, at Starfield ville engagere spillere i mange år fremover.

Under interviewet gav Phil Spencer indsigt fra et forretningsperspektiv. Han afslørede, at Starfield i øjeblikket er den mest spillede nuværende Xbox-eksklusiv, med tusindvis af spillere på Game Pass. Derudover bemærkede han, at Starfield er Bethesdas mest ønskede spil på Steam. Han valgte dog ikke at oplyse, om The Elder Scrolls 6 også ville være eksklusivt til Xbox og pc.

Samlet set kastede interviewet lys over forskellige aspekter af Starfield, herunder den kreative beslutning bag fraværet af landkøretøjer, pc-ydelseskravene og spillets modtagelse i form af popularitet og ønskeliste. Med sin unikke tilgang til rumudforskning præsenterer Starfield en ny og spændende satsning for Bethesda og har skabt betydelig forventning blandt spillere og fans.

