Hjerneimplantater oversætter tanker til tale, takket være Stanford-forskere

Forskere ved Stanford University har med succes brugt hjerneimplantater til at omsætte tanker til tale ved hjælp af avanceret software. Undersøgelsen involverede brugen af ​​sensorer på størrelse med babyaspirin implanteret i hjernen for at detektere signaler fra talerelaterede områder og konvertere dem til tekst, der vises på en computerskærm. Denne banebrydende teknologi giver håb for dem, der lider af tilstande som amyotrofisk lateral sklerose (ALS), der svækker deres evne til at tale.

Pat Bennett, en 68-årig ALS-patient, blev udstyret med to sensorer langs overfladen af ​​hendes hjerne. Disse sensorer, som er en del af en intracortical brain-computer interface (BCI), transmitterede hjerneaktivitet relateret til taleforsøg til softwaren. Over en periode på fire måneder blev softwaren trænet til at afkode Bennetts taleforsøg, hvilket resulterede i en hastighed på 62 ord i minuttet på en computerskærm. Dette var mere end tre gange hurtigere end tidligere rekorder for BCI-assisteret kommunikation.

De bittesmå siliciumelektroder implanteret i Bennetts hjernebark blev arrangeret i 8 x 8 gitter, hvor hvert array indeholdt 64 elektroder. Disse elektroder blev forbundet til en computer via guldtråde, og en AI-algoritme blev brugt til at afkode den elektroniske information fra hjernen. Algoritmen lærte at skelne den aktivitet, der er forbundet med at danne talelyde og leverede det "bedste gæt" af ordene repræsenteret af Bennetts forsøg.

Mens forskerne erkendte, at systemet havde en fejlrate på 9.1 % med et begrænset ordforråd på 50 ord og 23.8 % med et udvidet ordforråd på 125,000 ord, betragtede de det som et væsentligt skridt fremad. Bennett udtrykte sin begejstring over den potentielle indvirkning af denne teknologi på livet for nonverbale individer, og forestillede sig, hvordan den kunne forbedre hverdagens aktiviteter og give dem mulighed for at kommunikere deres tanker i realtid.

