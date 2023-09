Apple udgiver sikkerhedsopdatering for at rette op på sårbarhed i udnyttet software

Apple har udgivet en væsentlig sikkerhedsopdatering til iPhones og iPads som svar på opdagelsen af ​​nyligt udnyttede sikkerhedssårbarheder i enhedernes systemsoftware. Sårbarhederne blev afsløret af forskere ved University of Torontos Citizen Lab, som fandt ud af, at softwarefejlen aktivt blev brugt til at levere en kommerciel spyware kaldet Pegasus, udviklet og solgt af det israelske firma NSO Group.

Pegasus er et kraftfuldt og dyrt værktøj, der primært bruges til at målrette mod dissidenter, journalister og politiske modstandere. Derfor er det usandsynligt, at den gennemsnitlige bruger bliver direkte påvirket. Citizen Lab anbefaler dog kraftigt, at alle brugere opdaterer deres enheder med det samme for at beskytte mod potentielle trusler.

For at installere opdateringen skal iPhone-brugere navigere til "Indstillinger", vælge "Generelt" og derefter vælge "Softwareopdatering". Hvis iOS 16.6.1-softwareopdateringen vises, skal du trykke på for at starte installationsprocessen. Hvis opdateringen ikke er synlig, skal brugerne vende tilbage til siden Generelt, vælge "Om" for at bekræfte deres iOS-versionsnummer. Hvis versionsnummeret er 16.6.1, er opdateringen allerede installeret. Hvis enheden stadig bruger version 16.6 eller en tidligere iteration, skal brugerne gentage de førnævnte trin.

Hvis opdateringen ikke vises, anbefales det at genstarte iPhone og kontrollere internetforbindelsen. Hvis opdateringen stadig ikke er synlig, anbefales det at vente et stykke tid, før du prøver igen.

Denne sikkerhedsopdatering forstærker Apples forpligtelse til omgående at løse alle kendte sårbarheder for at sikre deres brugeres privatliv og sikkerhed.

kilder:

- Associated Press