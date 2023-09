TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch til salg for $297

TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch er i øjeblikket til salg for $297, ned fra dens oprindelige pris på $350. Dette er den anden prisnedsættelse nogensinde siden smarturet blev lanceret tidligere i år. TicWatch Pro 5 tilbyder mindst to hele dages batterilevetid pr. opladning og har en roterende krone sammen med en 48 mm OLED-skærm. Drevet af Snapdragon W5+ Gen 1-chippen inkluderer den forskellige sundhedsovervågningsteknologier såsom pulsmåling, søvnsporing og overvågning af blodets iltniveau.

Motorola MA1 trådløs Android Auto Car Adapter nedsat til $75

Motorola MA1 trådløse Android Auto Car Adapter er nu tilgængelig for $75, ned fra den sædvanlige pris på $90. Det er den laveste pris, vi har set siden januar. MA1-adapteren giver dig mulighed for at opgradere din bils eksisterende underholdningsenhed med trådløs Android Auto-understøttelse. I stedet for fysisk at skulle forbinde din smartphone med bilen, kan du parre den trådløst for en mere problemfri oplevelse. Adapteren tilsluttes din bil via USB-A, hvilket tilføjer bekvemmelighed og brugervenlighed til din daglige pendling.

Skullcandy Rail ANC-øretelefoner til salg for $80

Skullcandy Rail ANC-øretelefonerne er i øjeblikket til salg for $80, en rabat fra deres normale pris på $100. Disse ørepropper har aktiv støjreduktion, hvilket giver en mere fordybende lydoplevelse. Med en batterilevetid på op til 38 timer og multipoint Bluetooth-parring kan du oprette forbindelse til to enheder samtidigt. Øretelefonerne kommer også med 12 mm drivere til kraftfuld lyd og indbygget flisesporing for ekstra bekvemmelighed.

Ud over disse tilbud tilbyder 9to5Google information om de bedste byttetilbud til Android-smartphones og andre enheder. Hvis du ønsker at opgradere din enhed eller genbruge dine brugte enheder til kontanter, så sørg for at tjekke deres anbefalinger.

