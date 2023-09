Intel afslører Thunderbolt 5: Boosting båndbredde for hurtigere opladning og eksterne GPU'er

Intel har for nylig introduceret Thunderbolt 5, en ny standard, der tilbyder en betydelig forøgelse af båndbredden til det populære stik. Med Thunderbolt 5 kan brugerne forvente at oplade tilsluttede bærbare computere med en meget hurtigere hastighed sammenlignet med sin forgænger, Thunderbolt 4. Derudover ser Intel potentialet for, at Thunderbolt 5 kan genoplive et tidligere overset produkt: den eksterne grafikprocessor (GPU) til gamere og kreative.

Med en imponerende tovejsbåndbredde på 80 gigabit, det dobbelte af Thunderbolt 4, giver Thunderbolt 5 også en forbløffende båndbredde på 120 Gbps til eksterne skærme. Denne tredobling gør det muligt for brugere at forsyne flere 8K-skærme eller én skærm med en exceptionel opdateringshastighed på op til 540Hz. Denne forbedring gør Thunderbolt 5 til et ønskeligt valg for dem, der søger de bedste gaming-skærme på markedet.

Den højere hastighed og større båndbredde af Thunderbolt 5 gavner ikke kun dataoverførsler, men også opladningshastigheder. Thunderbolt 5-enheder kan levere op til 240W strøm, hvilket potentielt eliminerer behovet for en separat strømport på mange bærbare computere. Denne udvikling giver mulighed for mere plads til yderligere porte på den bærbare computers chassis, hvilket forbedrer bekvemmeligheden og tilslutningsmulighederne.

Ifølge Jason Ziller, leder af Intels Client Connectivity Division, kan Thunderbolt 5s øgede båndbredde udløse en fornyet interesse for eksterne grafikkort. Tidligere købte folk kabinetter, der indeholdt kraftige grafikkort og strømforsyninger for at forbedre de grafiske muligheder på deres computere. Disse eksterne GPU'er vandt dog aldrig udbredt popularitet på grund af deres omkostninger og omfang. Ziller mener, at Thunderbolt 5s forbedrede ydeevne kan bringe eksterne GPU'er tilbage i mainstream, da fordoblingen af ​​båndbredden åbner muligheder for forbedret ydeevne og udvidede muligheder.

Ziller antydede også muligheden for eksterne AI-acceleratorer i fremtiden med henvisning til den voksende efterspørgsel efter AI i klientrummet. Mens Thunderbolt 5-udstyrede enheder ikke forventes at komme på markedet før 2024, kan forbrugerne forudse en bemærkelsesværdig stigning i hastigheden og den potentielle genopblussen af ​​eksterne GPU'er.

Som konklusion tilbyder Intels Thunderbolt 5 markant forbedret båndbredde, hvilket giver mulighed for hurtigere opladning og den potentielle genoplivning af eksterne GPU'er. Med evnen til at drive højopløselige skærme og levere øget kraft er Thunderbolt 5 klar til at forbedre brugeroplevelsen for spillere, kreative og alle, der søger hurtigere dataoverførsler. Vi bliver dog nødt til at vente til 2024 for at se det fulde potentiale af Thunderbolt 5 og dets indvirkning på markedet.

