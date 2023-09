Instagram-tråde udvider søgefunktionen til flere lande

Gode ​​nyheder for Instagram Threads-brugere! Søgefunktionen, som oprindeligt blev testet i Australien og New Zealand, udvides nu til mange engelsk- og spansktalende lande. Mark Zuckerberg, CEO for Meta, virksomheden bag Threads, delte denne spændende opdatering. Det betyder, at brugere i lande som Argentina, Indien, Mexico, Storbritannien og USA nu kan bruge den grundlæggende søgefunktion i Threads.

Denne søgefunktion er et væsentligt skridt fremad for Threads, da den sigter mod at blive et komplet socialt netværk. Mark Zuckerberg antydede også kommende opdateringer, der kan bringe denne søgefunktion til flere lande. Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle EU-lande er inkluderet i denne udvidelse på grund af regulatoriske udfordringer relateret til lovgivning om beskyttelse af brugerdata.

Før denne opdatering havde Threads en begrænset søgefunktion, der kun tillod brugere at finde andre Threads-brugere uden mulighed for at søge efter indlæg eller indhold. Med introduktionen af ​​fuldtekstsøgning kan brugere nu søge efter specifikke søgeord og emner, der diskuteres på platformen, hvilket forbedrer den overordnede brugeroplevelse.

Udvidelse af søgefunktionen i Threads er en del af Instagrams løbende bestræbelser på at øge engagementet på platformen. Tråde vandt oprindeligt popularitet ved at forbinde nye brugere med sin moderapp, Instagram, for at hjælpe dem med at få følgere og nemt komme i kontakt med andre brugere.

Selvom Threads har introduceret nogle nye funktioner siden lanceringen, såsom et kronologisk feed, et sted at se likes, en reposts-fane og forskellige forbedringer, mangler den stadig visse funktioner til at konkurrere med andre platforme som X (tidligere kendt som Twitter). Brugere leder efter funktioner som lister, bogmærker og trends, som har gjort Twitter til et knudepunkt for globale samtaler.

Uden funktioner som søgning og trends, mangler Threads at føles som et nyhedsnetværk i realtid. Men med udvidelsen af ​​søgefunktionen tager Threads et skridt tættere på at blive et mere omfattende socialt netværk.

