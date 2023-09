Meta udvider søgeordssøgning på tråde

Meta, moderselskabet for populære sociale medieplatforme, forbedrer søgeoplevelsen på Threads yderligere ved at udvide sin søgeordssøgningsfunktion. Oprindeligt testet i Australien og New Zealand, er denne funktion nu tilgængelig i lande, hvor engelsk og spansk er udbredt.

Tidligere kunne brugere søge efter personer på tråde ved deres brugernavn. Med den nye opdatering udvides søgefunktionaliteten til at omfatte alle indlæg, der indeholder det angivne søgeord. Dette afspejler en forenklet version af Instagrams søgefunktion, der giver brugerne en mere omfattende søgeoplevelse.

Metas beslutning om at udrulle søgeordssøgning på engelsk og spansk afspejler deres forpligtelse til at forbedre brugeroplevelsen på tværs af forskellige regioner. De søger aktivt feedback for yderligere at forbedre søgefunktionen, med planer om at udvide den til andre sprog og lande i den nærmeste fremtid.

Threads, Metas sociale medieplatform, introducerede for nylig forskellige opdateringer, herunder Threads-webappen og funktioner som deling i Instagram direkte beskeder og tilpasselig alt-tekst. Selvom platformen oprindeligt fik betydelig opmærksomhed med over 100 millioner tilmeldinger inden for få dage efter dens lancering, stod den over for et fald i popularitet, da brugerne vendte tilbage til mere velkendte platforme og Twitter.

Med Metas løbende forbedringer, såsom webversionen og udvidet søgefunktion, kan Threads dog lokke nogle brugere tilbage til platformen. Ved at imødekomme brugernes præferencer i specifikke lande og sprog, sigter Meta på at give en mere personlig og engagerende oplevelse.

Søgeordssøgningsfunktionen er i øjeblikket tilgængelig på engelsk og spansk og målretter mod lande, hvor disse sprog almindeligvis bruges til opslag, herunder Argentina, Indien, Mexico og USA. Brugere kan få adgang til denne funktion på både mobil- og webplatforme.

kilder:

Meta