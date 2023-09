Udforsk de funky og seje skibsdesigns i Starfield

Siden udgivelsen af ​​Starfield har spillere ikke spildt tid på at lave deres egne unikke og fantasifulde skibsdesigns. Fra at genskabe ikoniske fartøjer fra elskede franchises som Mass Effect, Star Wars og Halo til at tilføje deres egne funky twists, kreativiteten i skibsdesign er virkelig ærefrygtindgydende.

Det uovervindelige skib

Et iøjnefaldende skibsdesign er Unbeatable Ship, der er passende navngivet, fordi fjender altid målretter mod skibets centrum, men dette skib mangler smart et center. Skabt af Morfalath, skibet har et kantet og labyrint-lignende interiør fyldt med klaustrofobiske bælg og stiger. Det ligner noget, Federal Bureau of Control ville producere, hvis de vovede sig ud i rummet.

Den sorte perle

Med inspiration fra Pirates of the Caribbean-serien genskabte SnaKeMuHo den legendariske Black Pearl. Den sejler måske mere jævnt på vandet, men dens tilstedeværelse i Starfield tilføjer et eventyrligt præg. Forestil dig bare at mærke havbrisen og høre skibets knirken, mens du udforsker kosmos.

Thomas The Freaking Tank Engine

Thomas The Tank Engine, en elsket karakter kendt for at dukke op uventede steder, har fundet vej til Starfield. Skabt af MrCaine332, denne gengivelse fastholder de klassiske skelende øjne, hvilket sikrer, at fans af det britiske lokomotiv vil føle sig hjemme i det store rum.

Kæmpe rumkrabbe

Inspireret af spillet Fight Crab designede vwinks et kolossalt meka-krebsdyrskib. Ved første øjekast ser det ud til at være et standardkar med to tang påsat, men nærmere undersøgelse afslører dets episke proportioner. Skibets design skiller sig ud, især i dramatiske billeder taget i en sandstorm.

Rumtog

Selvom det ikke er det mest praktiske skib, viser rumtoget potentialet for kreative skibsdesign. Opbevaringspladsen ombord ville være enorm, perfekt til at hamstre skatte og handelsvarer. Selvom det ikke er funktionelt, er det visuelt slående skib designet af lemonprincess et syn at se.

Magic School Bus

Fans af tegnefilmen Magic School Bus fra 90'erne vil sætte pris på sp7rs rekreation. Dette skib fungerer som et barns eneste transportform mellem systemer, hvilket gør rejsen til skolen til et uforglemmeligt eventyr. Genskabelse af dette elskede design byder på nostalgi og indfald for dem, der voksede op med at se undervisningsserien.

Planet Express

En anden kreation fra sp7r, Planet Express-skibet fra Futurama, er øjeblikkeligt genkendelig og tilføjer et farverigt touch til Starfield-universet. Selvom det mangler mobilitet og kampevner, fanger dette fragtskib ånden i den originale serie perfekt.

Borgs terning

IngeniousIdiocy skabte en imponerende genskabelse af det ildevarslende Borg's Cube-skib fra Star Trek. På trods af at det er upraktisk og nogle gange blokerer kameraet, er evnen til at få en flydende terning til at flyve en bedrift i sig selv. At møde dette skib i det store rum ville være en virkelig uforglemmelig oplevelse.

Cruiser af konsulære klasse

DaMightyMilkMan bringer elegancen fra Consular-Class Cruiser fra Star Wars ind i Starfield. Med udgangspunkt i at fremhæve de mere almindelige Millennium Falcon- og X-Wing-designs fremviser dette mindre kendte skib fra Clone Wars-æraen bredden af ​​Star Wars-skibsdesign.

Frem til daggry

VantaGenesis giver spillerne en chance for at styre UNSC Forward Unto Dawn, et massivt skib, der er kendt for Halo-fans. Dette skib, set i de sidste øjeblikke af Halo 3, tilføjer et strejf af nostalgi for fans af den ikoniske spilserie.

Med over 6 millioner spillere, der slutter sig til Starfield på dens første hele dag, kan vi forvente, at endnu flere utrolige skibe vil pryde spillet. Fællesskabets kreativitet fortsætter med at forbløffe, og det bliver interessant at se, hvilke andre unikke og fantasifulde designs, der dukker op, efterhånden som spillet vokser i popularitet.

