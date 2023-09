Nye Apple-ure og iPhone 15 Pro med opdaterede sensorer og titanium-chassis

Ifølge en rapport fra Bloomberg vil den kommende Apple Watch Series 9 fokusere på at forbedre sine sensorer for at forbedre hastighed, effektivitet og nøjagtighed. En af de store opdateringer vil være en ny optisk pulssensor, der sigter mod at give øget nøjagtighed til forskellige sundhedsfunktioner såsom advarsler om unormal puls. Derudover vil Apple Watch Series 9 inkorporere en ny U2 ​​ultra bredbåndschip, der forventes at forbedre præcisionssporing i Find My-appen for tabte genstande.

Med hensyn til design vil Apple Watch Series 9 bevare sit nuværende udseende, med modeller tilgængelige i 41 mm og 45 mm etuier. Der vil dog ske et skift i retning af 3D-printede etuier til modeller i rustfrit stål, hvilket stemmer overens med Apples miljøvenlige tilgang. Ultra-modellen vil også beholde sin 49 mm kassestørrelse.

På den anden side er iPhone 15 Pro-serien indstillet til at gennemgå nogle væsentlige ændringer. De nye modeller vil have et titanium-chassis, hvilket gør dem cirka 10 procent lettere end deres forgængere. Titanium-designet vil tilbyde en mat finish, der eliminerer fingeraftryksudtværinger og har afrundede kanter for forbedret ergonomi. Desuden vil alle fire iPhone 15-modeller modtage U2 ultra wideband-chippen samt en handlingsknap til at erstatte ring/mute-kontakten. iPhone 15 Pro vil også introducere et fornyet chassis for at lette lettere reparationer.

Mens detaljer om AirPods er knappe, forlyder det, at AirPods Pro vil modtage en USB-C-port i deres tilfælde. Desuden forventes de almindelige AirPods og AirPods Max at gå fra Lightning til USB-C-forbindelser i det følgende år.

Samlet set indikerer disse opdateringer Apples forpligtelse til at forbedre ydeevnen og brugeroplevelsen af ​​deres flagskibsenheder. Fokus på forbedrede sensorer og et lettere titanium chassis demonstrerer virksomhedens dedikation til innovation og kundetilfredshed.

