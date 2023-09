Starfield-spillere skaber uovervindelige, men grimme skibe

Starfield-spillere har opdaget en unik løsning på deres dårlige lodsevner ved at designe skibe, der er praktisk talt uforgængelige på grund af deres ukonventionelle former. Disse skibsdesign er blevet delt på platforme som Reddit, der viser spillernes kreativitet og opfindsomhed.

Et skibsdesign, kendt som Fat L eller L-Wing, bliver hyldet som "effektivt immun" over for fjendens skade. Skibets asymmetriske L-form forvirrer fjendtlige skibe, hvilket gør det svært for dem at målrette dets struktur. Skaberen af ​​Fat L, Reddit-brugeren Solace_of_the_Thorns, stillede oprindeligt spørgsmålstegn ved, hvordan NPC sender målspillere og besluttede at udnytte dette ved at skabe et ukonventionelt design. Skibets midtpunkt, som er det punkt, fjender er målrettet mod, er bevidst placeret i rummet snarere end i skibet. Dette får fjendens missiler til at savne skibet helt, hvilket gør det praktisk talt usårligt over for frontale angreb. Ulempen er dog, at skibets udseende er knap så tiltalende.

Et videoklip indsendt af Solace_of_the_Thorns viser Fat L i aktion, og afslører skibet stablet med Starfields habitatmoduler og har en tynd, lang armstruktur for at skabe L-formen. Selvom skibet måske ikke vinder nogen skønhedskonkurrencer, kan dets effektivitet i kamp ikke nægtes.

Et andet skibsdesign, der udnytter Starfields skibsbygningsværktøjer, er et firkantet skib skabt af Reddit-brugeren Morfalath. Dette skib skubber spillets længde-, bredde- og højdebegrænsninger til det maksimale, hvilket resulterer i en struktur, der kun ligner omridset af en firkant. Skibet er sammensat af adskillige firkantede rum, der er indviklet forbundet, hvilket gør det til et mareridt at navigere. Cockpittet, motorerne og landingsbugten er skjult midt i labyrinten af ​​rum, hvilket kræver, at spillere deltager i et spil I-Spy for at finde dem.

Selvom disse ukonventionelle skibsdesign måske ikke er visuelt tiltalende, viser de spillernes innovative tænkning og evne til at udnytte spilmekanikken. Ved at skabe skibe, der forvirrer fjendens målretningssystemer, har Starfield-spillere fundet en måde at kompensere for deres manglende lodsevner og skabe praktisk talt uovertruffen fartøjer.

