Smart Vision-briller: Styrker synshandicappede med teknologi

Seetharam (Ramu) Muthangi, skaberen af ​​Smart Vision Glasses, er på en mission for at forbedre livet for synshandicappede personer i Indien. I et land med 18 millioner blinde mennesker tilbyder Muthangis innovative enhed hjælp til læsning, objektgenkendelse, ansigtsgenkendelse og navigation, alt sammen drevet af kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsteknologi (ML).

Inspirationen til Smart Vision Glasses kom fra personlige erfaringer. Muthangi var vidne til de udfordringer, som sin far, som led en invaliderende skade, og hans søster, som mistede synet på grund af en sen diagnose af diabetisk retinopati. Han var fast besluttet på at hjælpe andre i lignende situationer og udviklede en enhed, der kunne gøre daglige aktiviteter mindre kedelige og give synshandicappede mulighed for at blive mere selvstændige.

Smart Vision Glasses prototypen blev udviklet i 2018 og lanceret sidste år. Denne lette bærbare enhed er fastgjort til et par briller og har fem hovedfunktioner. Ved at bruge punktskriftsknapper på rammen kan brugere få adgang til funktioner som objektgenkendelse, læsning, ansigtsgenkendelse og navigationsassistance. Enheden er forbundet til en mobiltelefon via Bluetooth, og en medfølgende mobilapplikation giver yderligere support.

Enheden anvender LIDAR-teknologi, som registrerer objekter og afstande ved hjælp af pulserende laserlys. Den kan læse udskrevne sider gennem Optical Character Recognition (OCR) og konvertere dem til tale. Den kan også genkende ansigter og gemme op til 150 navne til fremtidig reference. Brillerne fungerer som en gåassistent, der advarer brugeren om forhindringer på deres vej.

Muthangis virksomhed, SHG Technologies, fremstiller Smart Vision-brillerne i Bengaluru, Indien. Indtil videre er der solgt 2,500 glas, og virksomheden arbejder løbende på at forbedre teknologien. De er i øjeblikket ved at udvikle en ny version af enheden, der bruger knogleledningsbriller til at eliminere behovet for et Bluetooth-bånd.

Smart Vision-brillerne er blevet godt modtaget af blinde skoler, Rotaryklubber og organisationer som Vision Aid og Help the Blind Foundation, som yder tilskud og støtte til enkeltpersoner i nød. Kliniske forsøg er blevet udført på Aravind Eye Hospital i Madurai, og Muthangis team samarbejder aktivt med andre øjenhospitaler i Indien.

Ved at udnytte AI- og ML-teknologi revolutionerer Smart Vision Glasses livet for synshandicappede personer i Indien. Med øget tilgængelighed til teknologi kan synshandicappede fortsætte med at lære, arbejde og navigere i verden med større lethed og uafhængighed.

kilder:

– “Smart Vision Glasses: Empowering the Visual Impaired with Technology” – YourStory (kildeartikel)