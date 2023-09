Huawei præsenterer nyt smartur: Huawei Watch GT 4

Huawei er klar til at introducere en ny tilføjelse til sin smartwatch-kollektion med den kommende lancering af Huawei Watch GT 4. Selvom det ikke er officielt bekræftet, tyder lækket information på, at uret vil være tilgængeligt i to størrelser: 41 mm og 46 mm.

Lækkede billeder indikerer, at 41 mm-modellen vil have en almindelig bezel, mens 46 mm-modellen kommer med en timing-ramme. Det spekuleres i, at der endda kan være et tredje urdesign. Et teaser-klip på sociale medier giver et glimt af den stilfulde æstetik og overdådighed, som det kommende ur vil byde på.

En særlig funktion, der adskiller det mystiske ur fra de lækkede billeder af Huawei Watch GT 4 (46 mm), er en mere fremtrædende toptrekant med guldkant. Dette kunne foreslå en anden farvevariant eller endda en helt ny model, muligvis en pro-version.

Lækkede live-billeder af Huawei Watch GT 4 (46 mm) afslører, at uret kan tilpasses med forskellige håndledsremme, selvom de ikke viser det tredje rammedesign.

Sammenlignet med andre Huawei-smarture som Huawei Watch 4 og 4 Pro, har GT-serien en tendens til at tilbyde færre funktioner, mens de kører en eller anden version af HarmonyOS. GT-urene er dog mere overkommelige, hvor 41 mm og 46 mm modellerne af GT 4 forventes at blive prissat til henholdsvis €250 og €400, i modsætning til €450/€700 prisklassen for Watch 4 og 4 Pro .

Med hensyn til batterilevetid tyder lækkede data på, at GT 4-modellerne vil have en længere levetid på op til to uger. Derudover er de indstillet til at understøtte hurtig trådløs opladning (10-18W) og kommer i forskellige etuimaterialer, inklusive rustfrit stål med en læderrem og en metalkasse med en plastikrem.

Mens forventningen vokser, lover Huaweis nye smartwatch-udbud en række valgmuligheder for forbrugere, der søger både stil og funktionalitet.

kilder:

– https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1170180071525788672

– https://twitter.com/Mysmartprice/status/1433638684550208000