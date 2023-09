Hisense afslører det største mini-LED-tv: U8K

Hisense har for nylig lanceret sit seneste tilbud på tv-markedet, Hisense U8K. Med en imponerende 100-tommer 8K-skærm med en variabel opdateringshastighed på 144Hz er dette tv indstillet til at omdefinere hjemmeunderholdningsoplevelsen. Købere bliver dog nødt til at betale en stor sum på $9,999 for denne banebrydende teknologi.

Stjernetræk ved Hisense U8K er dens 100-tommer mini-LED-skærm. Med over 1,600 lokale dæmpningszoner og en lysstyrke på 1,500 nits kan brugere forvente levende farver og dybe sorte, hvilket tilføjer dybde og klarhed til deres seeroplevelse. Tv'et understøtter også en række HDR-formater såsom HDR10, HDR10+, Dolby Vision og HLG, hvilket sikrer kompatibilitet med forskellige indholdskilder.

Hisense U8K er udstyret med et 50W 2.1.2 surround sound system, der leverer fordybende lyd, der komplementerer det fantastiske visuelle. Derudover integrerer tv'et Google TV, hvilket giver adgang til en lang række streamingtjenester og apps. Spillere kan også glæde sig, da U8K understøtter FreeSync Premium Pro, hvilket reducerer stammen og rivning under gameplay.

Tilslutningsmuligheder omfatter fire HDMI-porte, to USB-porte (inklusive en USB 3.0), komposit AV-indgange, en Ethernet-port, en 3.5 mm-port og en optisk lydudgang. Tv'et har også Bluetooth 5.2 og understøtter Wi-Fi 6E, hvilket sikrer problemfri trådløs forbindelse.

Hisense U8K forventes at være tilgængelig til køb i efteråret gennem online-forhandlere som Amazon og Best Buy. Selvom det måske ikke er en budgetvenlig mulighed, tilbyder den bestemt en førsteklasses hjemmeunderholdningsoplevelse til dem, der er villige til at investere i den nyeste teknologi.

Kilder: Hisense

Resumé: Hisense har lanceret U8K, der hævdes at være det største mini-LED-tv på markedet. Med en 100-tommer 8K-skærm, 144Hz variabel opdateringshastighed og understøttelse af forskellige HDR-formater lover dette tv en fordybende seeroplevelse. Det kan også prale af et 50W surround sound-system, Google TV-integration og tilslutningsmuligheder såsom HDMI, USB, Ethernet og Wi-Fi. Hisense U8K vil være tilgængelig til en vejledende pris på $9,999 via online-forhandlere.