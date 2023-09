The Sandman: The Complete First Season kommer til digitale og fysiske formater

Den meget ventede anden sæson af "The Sandman", skabt af Neil Gaiman, Allan Heinberg og David S. Goyer, har ramt en hage på grund af igangværende kontraktforhandlinger. Mens de venter på fremskridt på denne front, vil fans af serien snart være i stand til at eje en kopi af den første sæson i enten digitalt eller fysisk format.

Den 18. september vil "The Sandman: The Complete First Season" være tilgængelig til digital streaming på platforme som Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play og Vudu. For dem, der foretrækker fysiske kopier, vil 4K Ultra HD, Blu-ray og DVD-sæt blive frigivet den 28. november.

Sættet indeholder alle 11 afsnit fra den første sæson, sammen med særlige funktioner, herunder et smugkig bag kulisserne og en udforskning af "The World of The Endless".

Mens Peter Friedlander, Netflix' chef for UCAN scripted TV, ikke direkte adresserede, om anden sæson vil få titlen "Sæson 2", antydede han en mulighed for at nærme sig showet i "bind". Friedlander udtalte, "Der er beslutninger, der ikke er blevet truffet, men vi overvejer batching-tilgange. Alt er på bordet, når det kommer til 'Sandman.' Det er et innovativt show.” Dette indebærer, at strukturen af ​​showet kan være ukonventionel, potentielt med bonusepisoder eller gruppering af historielinjer.

For at øge spændingen er her de vejledende udsalgspriser for de forskellige versioner af "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD ($24.99), 4K Ultra HD ($44.98), Blu-ray ($29.98) og DVD ( $24.98).

Fans af "The Sandman" kan se frem til at eje den første sæson og ivrigt se frem til opdateringer om seriens fremtid.

kilder:

– Peter Friedlander interview med Variety

– Detailpriser leveret af Warner Bros. Discovery Home Entertainment