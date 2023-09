Genopdagelsen af ​​Nintendos glemte arkadespil, Sky Skipper

I de tidlige dage af Nintendos arkadespil var der hits og misses. Men i sommeren 1981 udgav Nintendo spillet, der ville ændre alt – Donkey Kong. Designet af Shigeru Miyamoto blev Donkey Kong et af de bedst sælgende arkadespil gennem tiderne og introducerede verden til Mario. Men sideløbende med succesen med Donkey Kong arbejdede Miyamoto og instruktøren Genyo Takeda på et andet arkadespil, der næsten er blevet glemt – Sky Skipper.

Sky Skipper blev udgivet i begrænset antal i 1981 til test i japanske arkader, men responsen var dårlig. Kun få kabinetter blev sendt til Nintendo of America til test med tilsvarende lunken modtagelse. Spillet indeholdt en biplan, der indsamlede antropomorfe spillekort, mens den undgik kæmpegorillaer som Donkey Kong. Grafikken var imponerende for sin tid, men gameplayet var forvirrende og ikke særlig engagerende.

På grund af dens dårlige modtagelse blev Sky Skipper aldrig officielt udgivet, og kabinetternes printkort blev genbrugt til 1982-spillet Popeye. Sky Skipper så ud til at være blevet slettet fra eksistensen, indtil samleren Alex Crowley blev fascineret af spillet og satte sig for at afsløre dets mysterier. Han fandt et originalt Sky Skipper printkort (PCB), der var blevet konverteret til at køre Popeye, og købte det. Med hjælp fra hans ven Mark Whiting lykkedes det dem at reverse-engine PCB'et og få Sky Skipper til at køre igen.

Crowley genskabte derefter Sky Skipper-kabinettet ved hjælp af en gammel Popeye-maskine med hjælp fra Olly Cotton, som genskabte det originale kabinetkunstværk baseret på en sort-hvid flyer. Et andet gennembrud kom, da arkadesamleren Whitney Roberts opdagede, at Sky Skipper faktisk havde været til stede i lobbyen på Nintendo of Americas hovedkvarter. Roberts var i stand til at bekræfte ægtheden af ​​Sky Skipper og dele billeder med Crowley.

Genopdagelsen af ​​Sky Skipper har været et vigtigt øjeblik for arkadespilsentusiaster. Det føjer til historien om Nintendos tidlige arkadespil og giver spillerne mulighed for at opleve et stykke spilhistorie, som man engang troede var gået tabt.

Definitioner:

– Arkadespil: et spil, der spilles på en stor, offentligt tilgængelig maskine, der normalt findes i spillehaller, restauranter og andre underholdningssteder.

– PCB: Printed Circuit Board, som indeholder elektroniske komponenter til at køre et spil eller computersystem.

– Reverse-engineer: processen med at analysere et produkt eller system for at bestemme dets design eller specifikationer.

– Genanvendt: at tilpasse eller genbruge noget til et andet formål.

