Indvirkningen af ​​gennemsigtighed og privatliv på digitalt samarbejde

I nutidens fjernarbejdsmiljø er digitale samarbejdsværktøjer blevet afgørende for at forbinde og koordinere medarbejdere. Ledere er imidlertid bekymrede over virkningen af ​​reducerede ansigt-til-ansigt interaktioner på kreativitet og innovation. For at undersøge dette problem har forskere undersøgt brugen af ​​digitale samarbejdsplatforme i forhold til gennemsigtighed og privatliv.

Undersøgelsen fokuserede på en stor produktionsvirksomhed og analyserede kommunikation inden for 215 forskellige grupper ved hjælp af en digital samarbejdsplatform. Maskinlæringsalgoritmer blev brugt til at klassificere samtaler som enten udviklingsmæssig kreativitet (kombination eller udvidelse af eksisterende koncepter) eller forstyrrende kreativitet (omformulering af problemer for at finde nye løsninger). Forskerne så også på netværksdataene for at identificere tilfælde af brodannelse (forbindelse til forskellige individer) og binding (dannende tætte relationer).

Resultaterne afslørede to adskilte veje, der førte til enten udviklingsmæssig eller forstyrrende kreativitet. Offentlige grupper, der arbejdede gennemsigtigt i organisationen, fremmede udviklingsskabende kreativitet ved at engagere sig i et bredere fællesskab og få nye perspektiver. På den anden side nød private grupper godt af et sikkert rum, der tilskyndede til kreativ afvigelse, risikotagning og idéudvinding, hvilket førte til forstyrrende kreativitet.

Valget mellem gennemsigtighed og privatliv i digitale samarbejdsplatforme har vigtige konsekvenser for kommunikation og kreative resultater. Offentlige kanaler tilskynder broforbindelser og er mere tilbøjelige til at resultere i udviklingsmæssig kreativitet. Private kanaler fremmer på den anden side bånd og er mere tilbøjelige til at føre til forstyrrende kreativitet.

Ledere kan understøtte disse forskellige former for kreativitet ved at designe kommunikationsstrukturerne inden for digitale samarbejdsplatforme. Ved at forstå implikationerne af gennemsigtighed og privatliv kan ledere skabe miljøer, der tilskynder til den type samarbejde, der vil være mest produktiv i hvert enkelt tilfælde.

Samlet set har digitale samarbejdsplatforme potentialet til at fremme kreativitet og innovation, men funktionerne i disse platforme, såsom gennemsigtighed og privatliv, spiller en afgørende rolle i at forme retningen for samarbejde og kreative resultater.

Kilde: Forskningsartikel med titlen "The Impact of Transparency and Privacy in Digital Collaboration on Creative Outcomes" (ingen URL angivet)