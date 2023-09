By

Tensor G3-chippen, udviklet af Samsung Foundry, skal revolutionere smartphone-chipteknologien med integrationen af ​​FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) emballage. Denne pakketeknik, introduceret af Qualcomm og MediaTek, forbedrer effektiviteten, grafisk ydeevne og strømbesparelser. Med dette træk sigter Samsung Foundry mod at styrke sin position på smartphone-chipmarkedet.

Tensor G3-chippen, baseret på Exynos 2400, vil drive de kommende Pixel 8- og Pixel 8 Pro-enheder fra Google. Den kan prale af en 9-core CPU-konfiguration, inklusive en Cortex-X3 prime-kerne, fire Cortex-A715-kerner og fire Cortex-A510-kerner. Denne CPU-opsætning lover forbedret processorkraft og effektivitet, hvilket gør det muligt for brugerne at nyde jævnere multitasking og hurtigere applikationsudførelse.

Med hensyn til grafikmuligheder vil Tensor G3-chippen bruge Arm Immortalis G715 GPU, udstyret med 10 kerner. Dette repræsenterer en opgradering fra den tidligere 7-core G710, der gør det muligt for brugere at opleve mere fordybende spil og grafisk ydeevne i deres Pixel 8-smartphones.

Ved at inkorporere FO-WLP emballageteknologi sigter Tensor G3-chippen fra Samsung Foundry på at mindske varmeudviklingen og samtidig maksimere strømeffektiviteten. Dette vil resultere i enheder, der kører køligere og holder længere mellem opladninger, hvilket optimerer den overordnede brugeroplevelse.

