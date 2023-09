EA annoncerer Project Rene: The Next-Gen Sims-spil vil være gratis at downloade

EA har afsløret nye detaljer om dets kommende næste generations Sims-spil, kodenavnet Project Rene. I et blogindlæg under en Behind The Sims-præsentation meddelte virksomheden, at spillet vil være tilgængeligt som en gratis download. Dette træk følger succesen med, at The Sims 4 blev gratis at spille sidste år.

Den gratis download-mulighed for Project Rene betyder, at spillere vil være i stand til at deltage, spille og udforske spillet uden behov for et abonnement, køb af kernespil eller energimekanik. EA har til hensigt at gøre det nemt for spillere at invitere eller slutte sig til venner og opleve nye funktioner, historier og udfordringer.

EA præciserede dog, at spillet stadig vil have indhold og pakker, der kan købes, svarende til The Sims 4. Men prisstrukturen og hvordan disse varer sælges kan afvige fra det nuværende spil. EA gav et eksempel på at tilføje grundlæggende vejr som en gratis funktion for alle, mens fremtidige pakker kan fokusere på specifikke temaer som vintersport eller konkurrencer.

Udgivelsen af ​​Project Rene betyder ikke enden på supporten til The Sims 4. EA planlægger at fortsætte med at levere opdateringer og nyt indhold til The Sims 4-fællesskabet i en overskuelig fremtid.

Selvom der ikke er annonceret nogen specifik lanceringsdato, har EA arbejdet hen imod en mere gennemsigtig udviklingsproces for Project Rene. Virksomheden har tidligere afsløret, at spillet vil byde på både solo- og multiplayer-oplevelser, med mere information om multiplayer-komponenten, der vil blive afsløret senere på året.

