Apples årlige iPhone-begivenhed: Hvad kan du forvente

Apples meget ventede årlige iPhone-begivenhed starter i dag og afslører de seneste fremskridt i deres flagskibs-smartphone-lineup. Mens de uinteresserede i virksomhedens præsentationer eller enheder måske vil afbryde denne eftermiddag, venter teknologientusiaster rundt om i verden spændt på de nye iPhone-modeller.

En af de vigtigste rygteændringer i de kommende iPhone 15-modeller er skiftet fra det berygtede "hak" til Dynamic Island-udskæringen, som blev introduceret i iPhone 14 Pro og Pro Max. Det spekuleres i, at alle modeller, bortset fra en mulig ny SE-variant, vil tage denne nye designfunktion i brug.

En anden potentiel opgradering er skiftet til titanium rammer til iPhone 15 Pro og Pro Max, der erstatter de nuværende rustfri stålrammer. Denne ændring kan gøre den professionelle hardware endnu stærkere, lettere og mere premium. Derudover kan Pro Max-modellen have et nyt periskopobjektiv, der bruger et prisme til at folde lyset og muliggør en optisk zoom på 5x til 6x uden at øge telefonens bulk.

I et træk for at overholde EU-reglerne vedrørende forenede opladningsporte, kan Apple udfase Lightning-porten og vedtage USB-C-standarden med iPhone 15. Denne længe ventede ændring ville give brugerne lettere tilslutningsmuligheder og opladningsmuligheder. Der er også spekulationer om introduktionen af ​​USB-C-venlige AirPod-covers og muligvis nye AirPods.

Ud over iPhone-serien forventes der også mindre opdateringer til Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra. Skiftet til S9-chippen vil markere produktets første rigtige processoropgradering siden 2020. Ydermere forventes den kommende watchOS 10-softwareopdatering at medføre væsentlige ændringer i, hvordan vi bruger Apple Watch.

Samlet set lover Apples årlige iPhone-begivenhed en spændende række nye hardware- og softwareopdateringer. Følg med for mere information, da vi dækker begivenheden og leverer liveopdateringer.

